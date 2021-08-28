MNG Kargo Siber Saldırı Hakkında İlk Açıklama Yapıldı

MNG Kargo siber saldırı ile ilgili açıklama geldi. Şirket, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada yapılan incelemeler sonucunda kurumsal müşterilere sunulan kurumsal müşterilere ait kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilere üçüncü taraf kişiler tarafından yetkisiz bir şekilde erişim sağlandığının tespit edildiğini söyledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (‘’MNG Kargo’’) olarak bir kurumsal müşterimizden gelen bilgi üzerine, yapılan incelemeler sonucunda kurumsal müşterilerimize sunduğumuz web servisine kurumsal müşterinin kullanıcı adı ve şifresini ele geçiren üçüncü kişiler tarafından yetkisiz erişim gerçekleştirilebileceği ve bu erişim sonrasında da kurumsal müşterilerimizin müşterileri olan kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon bilgilerine erişilebileceği araştırmalarımız sonucunda 23.08.2021 tarihinde tespit edilmiştir." "Veri ihlali ihtimali konusunda haberdar olunur olunmaz, durum tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmış ve acil durum planına göre gerekli aksiyonlar alınmaya başlanmıştır. Hemen akabinde ise Siber Güvenlik alanında destek hizmeti aldığımız alanında tanınmış siber güvenlik firmasından gerekli destek alınmış ve olay müdahale hizmetine ilişkin raporlama çalışması başlatılmıştır."

MNG Kargo Siber Saldırıdan Bireysel Müşteriler Etkilendi mi?

Şirket, yaptığı açıklamada, "İlgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz, kurumsal müşterilerimizin müşterilerine (kargo alıcılarına) ait kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verilerin (ad, soyad, adres, telefon numarası) etkilenme ihtimali olduğu, Firmamızın bireysel müşterisi olan kişiler ile kullanıcı adı ve şifresi saldırganın eline geçmemiş olan diğer kurumsal müşterilerimizin ve onların kargo alıcılarının olaydan etkilenmediği tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.

MNG Kargo tarafından aktarılan bilgilere göre veri ihlalinin yaşanmasından bu yana etkilendiği bildirilen/tespit edilen sadece bir kurumsal müşteri oldu. Diğer kurumsal müşterilerin de ihlalden aynı şekilde etkilenip etkilenmediği şimdilik bütün ayrıntıları ile araştırılıyor. Şirket ayrıca yapılan incelemerde bireysel müşterilerin bilgilerinin saldırgan ya da saldırganların eline geçtiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını ve buna sebebiyet verebilecek bir açığın da tespit edilmediğini belirtti.

Tespit edilen ihlalde sadece ilgili kurumsal müşterinin kullanıcı ad ve şifresinin bir şekilde saldırganlarca tespit edilerek bilgilerine erişildiğini belirten şirket, "İhlalden etkilenen kişilerin sadece kullanıcı adı ve şifresi saldırganca tespit edilen kurumsal müşterilerin kargo alıcıları ile sınırlı olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

MNG Kargo tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Zaafiyet nedeniyle ortaya çıkan bilgilerin ad, soyad, adres ve telefon numarası bilgilerinden ibaret olması nedeniyle ihlalin ilgili kişilere yüksek derece olumsuzluk yaratmadığı ve şirketimiz organizasyonunu ciddi boyutta etkilemediği değerlendirilmiştir." "Yapılan sızma testinde saldırganın elinde kullanıcı adı ve şifre olmadan herhangi bir bilgiye ulaşamadığı ve henüz sistemimizden bir kullanıcı adı ve şifreye erişimle ilgili bir saldırı veya sızıntı tespit edilememiş olduğu için, sadece bir kurumsal kullanıcı ile sınırlı bir erişim söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir." "İhlalden etkilenen kişi ve kayıtların net bir şekilde tespiti, ihlalle ilgili incelemelerimiz devam ettiği için henüz yapılamamıştır. Ancak, kurumsal müşterilerimizin web servislerine yetkisiz giriş yapılması durumunda kurumsal müşterilerimizin kargo alıcılarına ait sınırlı sayıdaki verilerinin ihlalden etkilenme olasılığı bulunmaktadır." "Alınan güvenlik önlemleri kapsamında; saldırı anında tahribatın artması ve veri sızıntısının engellenmesi amacıyla gerekli tüm idari ve teknik tedbirler tarafımızca alınmıştır."

MNG Kargo siber saldırı hakkında daha fazla bilgi almak ya da 6698 sayılı kanunun 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle veya 0 (850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ile iletişim kurarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.