MOBİETT Uygulaması Değişiyor! Yerine Hangi Uygulama Gelecek?

Dijitalleşen dünyamızda gündelik hayatımızı çeşitli uygulamalarla kolaylaştırmak mümkün. Milyonlarca İstanbullunun toplu ulaşım konusunda kurtarıcısı olan MOBİETT de onlardan biri. Ancak son zamanlarda uygulamada yaşanan sorunlar, kullanıcıların deneyimini bir hayli düşürüyordu. İETT, şikayetleri değerlendirerek yeni bir uygulama yayınladı.

MOBİETT'nin yerini alması beklenen Otobüsüm Nerede isimli uygulama, an itibarıyla App Store üzerinden indirilebiliyor.

iPhone'larda Kasma Sorunu Ortadan Kalktı

MOBİETT, birçok özelliği bakımından kullanıcıları memnun etse de bazı yazılım platformlarında iyi bir şekilde çalışmıyordu. Özellikle iPhone kullanıcıları, uygulamanın geçişler arasında sürekli olarak donma veya kasma problemleri yaşatmasından yakınıyordu.

Yeni gelen uygulama, daha sade bir arayüzle daha fazla özellik sunmak üzere tasarlanmış gibi duruyor. Otobüsüm Nerede uygulaması yardımıyla toplu ulaşım saatlerini belirlemeniz ve rota oluşturmanız mümkün hale geliyor. Şu an Otobüsüm Nerede uygulaması Google Play Store mağazasında yer almıyor.