Mobil bankacılık siber saldırıları artabilir. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber suçluların yeni mobil bankacılık müşterilerinden yararlanmaya çalışmasını beklediklerini duyurdu. Siber güvenlik kuruluşu ESET, alınabilecek önlemleri paylaştı.

ABD’de yapılan çeşitli araştırmalara değinen FBI, Amerikalıların yüzde 75'inden fazlasının 2019 yılında bir şekilde mobil bankacılık kullandığını duyurdu. FBI, bu yılın başından bu yana bankacılık uygulamalarının kullanımında ise yüzde 50'lik artış tespit ettiklerini açıkladı.

Aynı araştırmalar, Amerikalıların yüzde 36'sının bankacılık faaliyetlerini yürütmek için mobil araçlar kullanmayı sürdüreceğini ve yüzde 20'sinin banka şubelerini daha az ziyaret etmeyi planladığını gösteriyor.

FBI, siber aktörlerin, yeni mobil bankacılık müşterilerini hedef almalarını beklediklerini ifade etti. FBI İnternet Suç Şikayet Merkezi’ne göre, dolandırıcılar bu amaçla; uygulama tabanlı bankacılık truva atları ve sahte bankacılık uygulamaları gibi çeşitli teknikler kullanacak. Geçtiğimiz aylarda paylaşılan bir raporda 2020 yılında çevrim içi finans kurumlarına siber saldırıların artabileceği belirtilmişti.

ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bankacılık truva atları; zararsız, eğlenceli ve yararlı bir şeymiş gibi davranarak kullanıcıların onları yüklemesi için çaba gösteriyor. Oyunlar, pil yöneticileri, güç arttırıcıları, hava durumu uygulamaları, video oynatıcıları gibi davranıyorlar. Bu uygulamalar, kullanıcının en beklemediği zamanda gerçek bir bankacılık uygulamasıymış gibi bir oturum açma ekranı çıkarırlar. Tabi ki amaç, kullanıcının dikkatsizliğinden faydalanıp bilgilerini çalmak” ifadelerini kullandı.

Mobil Bankacılık Siber Saldırıları için Alınabilecek Önlemler

Mobil bankacılık müşterilerinin kimlik bilgilerini ve banka hesaplarındaki paraları çalmak için pek çok sahte uygulama tasarlanıyor. Bu sebepten dolayı sahte mobil bankacılık uygulamalarına çok dikkat etmelisiniz. İndirmek istediğiniz uygulamanın resmi uygulama olup olmadığını kontrol etmelisiniz. ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko, mobil bankacılık siber saldırılarına karşı alınabilecek önlemleri paylaştı. İşte, mobil bankacılık müşterilerinin alabileceği önlemler!