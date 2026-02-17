Mobil Call of Duty Oyunu Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülüyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde büyük ölçüde faaliyetleri durdurulan mobil Call of Duty oyunu, Nisan ayı itibarıyla bütünüyle aramızdan ayrılacak. Önümüzde tam iki aylık bir zamanın kaldığı söyleniyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Call of Duty: Warzone Mobile ile Vedalaşacağımız Tarih Belli Oldu

2025 yılının Mayıs ayında Activision tarafından yapılan bir sürpriz duyuru ile Call of Duty: Warzone Mobile, App Store ve Google Play Store mağazalarından kaldırılmıştı. Buna ek olarak, Black Cell ve COD puanları satın alımı durdurulmuş ve sosyal özellikler de devre dışı bırakılmıştı. Ne var ki sunucuların ne zamana kadar açık kalacağına dair hiçbir bilgi verilmemişti.

Activision tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile mobil oyunun sunucularının fişi, 17 Nisan 2026 tarihinde çekilecek. Yani belirtilen tarihten sonra, artık Call of Duty: Warzone Mobile oynayabilmek mümkün olmayacak. Paylaşımda Amerika menşeli yayıncı, "İniş yapan ve kendisini gösteren topluluğa inanılmaz derecede minnettarız! Bu karar, Call of Duty: Mobile ve oyuncuları için devam eden kararlılığımızı etkilemeyecek." yorumunda bulundu.

As a final step in the previously communicated service changes to Call of Duty: Warzone Mobile, the servers for Call of Duty: Warzone Mobile will go offline on April 17, 2026.



We’re incredibly grateful to our community who dropped in and showed up for us! This decision does not… pic.twitter.com/YIzmOCyhlM — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) February 16, 2026

Mobil Call of Duty: Warzone, 2024 yılının Mart ayında yayınlanmış ve 2025 yılının Mayıs ayına kadar yoğun bir şekilde desteklenmişti. Ne var ki gösterdiği performansın, konsol ve PC için çıkan Call of Duty: Warzone ile karşılaştırıldığında, şirketin beklentilerini karşılamaması dolayısı ile planların durdurulduğu söylenmişti.

Elbette bu durum, biz oyuncular için epey üzücü bir gelişme oldu. Ancak bildiğiniz gibi yayıncı şirketler, beklenen performansı gösteremeyen oyunların fişini daha fazla kaynak ayırmayı tercih etmiyorlar. Bunun yerine, beklentileri karşılayan ve oyuncuların da kesintisiz ilgi gösterdiği oyunları daha fazla desteklemeye yöneliyorlar. Call of Duty: Warzone Mobile de bunların bir yenisi oldu.