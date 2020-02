Mobil Cihazlar için Yeni Bir Crash Bandicoot Oyunu Geliyor

Oyuncuların kalbinde özel bir yere sahip olan Crash Bandicoot, bu nesilde Crash Bandicoot N. Sane Trilogy olarak geri dönmüştü. Bu üçlemenin çıkışı sonrasında Activision, serinin yeni oyunlarını göreceğimizden bahsetmişti. Dün bu oyunlardan ilki ortaya çıktı ama hemen sevinmeyin. Çünkü beklenen türde bir oyun değil.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera



This game can be signed up for NOW it seems.



The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.https://t.co/98Qq3jkJCZ pic.twitter.com/AE6bPek4rq