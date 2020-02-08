Mobil Cihazlar için Yeni Bir Crash Bandicoot Oyunu Geliyor

Oyuncuların kalbinde özel bir yere sahip olan Crash Bandicoot, bu nesilde Crash Bandicoot N. Sane Trilogy olarak geri dönmüştü. Bu üçlemenin çıkışı sonrasında Activision, serinin yeni oyunlarını göreceğimizden bahsetmişti. Dün bu oyunlardan ilki ortaya çıktı ama hemen sevinmeyin. Çünkü beklenen türde bir oyun değil.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera



This game can be signed up for NOW it seems.



The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.https://t.co/98Qq3jkJCZ pic.twitter.com/AE6bPek4rq — JumpButton (@jumpbuttoncb) February 7, 2020

Facebook üzerindeki reklamlar ile ortaya çıkan görseller, mobil cihazlar için yeni bir Crash Bandicoot oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu gözler önüne seriyor. Bu görsellerden bir tanesinin üzerindeki logoya bakılırsa, bu oyun Activision bünyesinde Candy Crush oyununu da geliştiren King stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

Bahsi geçen oyun uygulama mağazasını test eden Storemaven şirketinin sayfasında kısa süreliğine görünüp kaybolmuş ama Kotaku bir şekilde detayların bulunduğu sayfanın ekran görüntüsünü almayı başarmış.

Crash Bandicoot, Coco ve Aku Aku ile çoklu evreni yok etmeye çalışan Dr. Cortex ile mücadeleye girecek ve durdurmaya çalışacaksınız. Wumpa Island üzerinde geçecek olan oyunda, kilit binaları açacak ve silah mühimmatı oluştururken ekinleri toplayarak güçlü serumlar üreteceksiniz.

Bölümlerin de toplanabilir eşyalar açısından oldukça zengin olduğunu söylemek gerek. Yani oynarken bayağı bir uğraştıracakmış gibi görünüyor. Mesela içerisinde özel ödüllerin olduğu sandıklar, gizli sığınaklar, özel meydan okumaların olacağı yeni yollar ve sürüsüne bereket Wumpa'lar olacak.