Mobil Cihazlara Yönelik Saldırıların Sayısı İki Kat Arttı

Dünyanın en büyük güvenlik yazılımları üreticilerinden Kaspersky Lab araştırmacıları, mobil platformlara yapılan saldırılar konusunda yeni bir rapor yayınladılar. Mobil yazılımlar yoluyla yapılan saldırıların neredeyse iki katına çıktığını tespit eden araştırmacılar, saldırılardan etkilenenlerin sayısındaki önemli artıştan söz ettiler.

Hayatımızın değişmez parçaları haline gelen mobil cihazlar, siber saldırganların da ilgisini çekmeye başlamışlardı. Bilgisayarlara oranla daha az korumaya sahip olan mobil cihazlara genellikle zararlı yazılımlar yoluyla saldıran hackerlar, önemli hasarlar vermeyi de başarmışlardı.

Dağıtım stratejilerinin başarısı yalnızca saldırılardaki artışla değil, zararlı yazılımlarla karşı karşıya kalan tekil kullanıcı sayısıyla da ölçülüyor. Geçtiğimiz yıl 774.000 olan bu sayı 2018’de 9.895.774’e çıktı. Karşı karşıya kalınan tehditler arasında en kayda değer artışı Trojan-Dropper adı verilen tür yakaladı. Bu tür saldırıların oranı neredeyse iki katına çıkarak %8,63’ten %17,21’e ulaştı. Bu zararlı yazılımlar sistem korumasını alt ederek, Truva atlarından fidye yazılımlarına kadar her tür zararlı yazılımı kurabiliyor.

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, “Mobil cihaz kullanıcıları 2018’den bugüne kadar görülmüş en acımasız siber suç akınıyla karşı karşıya kaldı. Yıl içinde DNS ele geçirme gibi yeni tekniklerle mobil cihazlara saldırı düzenlendiğini gördük. İstenmeyen SMS’ler gibi gelişmiş dağıtım yöntemlerine de daha fazla odaklanıldığı tespit edildi. Bu eğilim, akıllı telefonlara mobil güvenlik çözümü ekleme ihtiyacının arttığını gösteriyor. Kullanıcılar kaynağı ne olursa olsun cihazlarını saldırı girişimlerine karşı korumalı.” dedi.

Kaspersky Lab ürünlerinin 2018 yılında 150 ülkede toplamda 80 bin 638 kullanıcıyı mobil fidye yazılımlarından koruduğu bilgisini paylaşan güvenlik araştırmacıları, yıl içerisinde 60 bin 176 adet farklı mobil fidye yazılımı bulduklarını söylediler. Zararlı mobil kripto para madencisi kullanılan saldırıların sayısı 2018’de beş kat arttı. 2018’de mobil bankacılık Truva atları için 151.359 adet kurulum paketi tespit edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 1,6 kat daha fazla.