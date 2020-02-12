Mobil Dünya Kongresi İptal Edildi! İşte Resmi Açıklama

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan ve 24 Şubat’ta Barcelona’da düzenlenmesi beklenen Mobile Dünya Kongresi (MWC) etkinliği iptal edildi. Gündeme bomga gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik.

Mobil Dünya Kongresi, Corona Virüsü Nedeniyle İptal Edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. LG, TCL, Amazon, Nvidia, Ericsson, Sony ve Vivo dahil olmak üzere pek çok teknoloji şirketi Corona virüsü nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildiğini açıklamıştı.

Xiaomi ise etkinliğe katılacağını duyurmuştu ve Corona virüsünün Barselona'da yayılma riskini artırmamak için Avrupa ofislerinden personellerin stantta görevlendirileceğini söylemişti.

Organizatör GSMA, 14 Şubat 2020 tarihinde etkinlik hakkında toplantı yapacaktı. Bu toplantı virüsün hızla yayılmasından dolayı erkene çekildi ve görüşmeler sonucunda etkinliğin iptal edilmesine karar verildi.

Mobil Dünya Kongresi'nde her sene en yeni mobil teknolojiler tanıtılmakta. Ancak bu yıl etkinlik halk sağlığı konusundaki endişeler nedeniyle yapılmayacak. Mobil Dünya Kongresi organizatörü GSMA, etkinliğin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Mobil Dünya Kongresi'nin Corona virüsü nedeniyle etkinliğin iptal edildiği söylendi.

Konferans organizatörü GSMA'nın CEO'su John Hoffman, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını, seyahat endişesi ve diğer koşullarla ilgili küresel endişe yaratıyor ve etkinliğin yapılmasını imkansız kılıyor" dedi. Mobil Dünya Kongresi'ne 2.800 katılımcının katılması bekleniyordu.

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