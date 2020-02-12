Mobil Dünya Kongresi'nin Kaderi Belli Oluyor! İşte Tarih

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan ve 24 Şubat’ta Barcelona’da düzenlenmesi beklenen Mobile Dünya Kongresi (MWC) etkinliği ertelenebilir. Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü teknoloji devlerini etkilemneye devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle pek çok şirket Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını açıklamıştı.

Mobil Dünya Kongresi Ertelenecek Mi?

MWC organizatörü GSMA, bu haftanın başlarında MWC'nin planlandığı gibi gideceğine dair güvence verirken, etkinliğe 2.800 katılımcının katılacağını doğruladı. Ancak İspanya'dan çıkan yeni bir rapora göre GSMA, 14 Şubat Cuma günü MWC 2020'nin kaderini belirlemek için bir toplantı düzenleyecek. GSMA'dan henüz bu toplantıya ilişkin bir kelime yok. Bu nedenle etkinliğin iptal edilip edilmeyeceğini bilmek için Cuma gününe kadar beklememiz gerekecek.

LG, TCL, Amazon, Nvidia, Ericsson, Sony ve Vivo dahil olmak üzere pek çok teknoloji şirketi Corona virüsü nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildiğini açıklamıştı. Xiaomi ise etkinliğe katılacağını duyurmuştu ve Corona virüsünün Barselona'da yayılma riskini artırmamak için Avrupa ofislerinden personellerin stantta görevlendirileceğini açıklamıştı.

Etkinlik ertelenmez ise bu yıl bizler de Mobil Dünya Kongresi'ne katılacağız ve en yeni teknolojik gelişmeleri sizlere aktaracağız. Mobil Dünya Kongresi hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.