Mobil Günler 2018 Etkinliğinde En Yeni Mobil Teknolojiler Konuşulacak

Mobil teknolojilerle ilgilenen herkesi bekleyen Mobil Günler 2018 etkinliği, 23 - 24 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek. Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte üç farklı ülkeden alanında uzman 9 konuşmacı katılımcıların en güncel mobil teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayacak.

Bilkent IEEE Öğrenci Kolu tarafından Cyberpark işbirliğiyle düzenlenecek Mobil Günler 2018 etkinliği, mobil teknolojilerle ilgilenen herkesi alanında önde gelen isimlerle buluşturarak katılımcıların ufuklarını genişletmeyi, eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde destek olmayı hedefliyor. 23 - 24 Şubat 2018 Cuma - Cumartesi günleri Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz ve herkese açık. Bu sene 3 farklı ülkeden 9 konuşmacının yer alacağı etkinlikte katılımcılara oturumlar arasında konuşmacılarla tanışma ve iletişim ağlarını genişletme imkanı sunulacak.

Mobil Günler 2018 etkinliğinde Bilgem Çakır “Oyun Motorları ve Oyun Geliştirme”, Seyfeddin Başsaraç “Modern iOS Geliştirme”, Okan Alper “Ölçeklenebilirlik, Güvenilirlik ve Yedekleme”, Andreu Ibanez “Google Summer of Code”, Serdar Doğruyol “CRYSTAL Dili”, Erdem Lafçı “Mobil Oyun Geliştirme ve Kurgulama”, Gökhan Topçu “Polimorfizm”, Oğuz Onay ve Dilek Başaran Bil “Otonom Mobil Robotlar” hakkında konuşacak.

Mobil Günler 2018 Konuşmacıları:

Bilgem Çakır: 90’ların başında profesyonel olarak kod yazmaya başlayan bir kod-püristi olan Bilgem Çakır, 7 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa’da tüketici elektroniği ve oyunlar üzerine çalışıp sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri’nde Microsoft ve Amazon gibi dünya devlerinde çalıştı. Şu anda ise kendi oyun stüdyosunda hayalindeki oyunu oluştururken aynı zamanda da Yalın Kod adlı Youtube kanalı üzerinden fikirlerini ve tecrübelerini paylaşıyor.

90’ların başında profesyonel olarak kod yazmaya başlayan bir kod-püristi olan Bilgem Çakır, 7 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa’da tüketici elektroniği ve oyunlar üzerine çalışıp sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri’nde Microsoft ve Amazon gibi dünya devlerinde çalıştı. Şu anda ise kendi oyun stüdyosunda hayalindeki oyunu oluştururken aynı zamanda da Yalın Kod adlı Youtube kanalı üzerinden fikirlerini ve tecrübelerini paylaşıyor. Seyfeddin Başsaraç : Kendisi, kendini yetiştirmiş önemli bir tasarımcı ve iOS geliştiricisi. 20 yaşına kadar programlamayla ilgilenmemiş olmasına rağmen kendi çabalarıyla kendini geliştirip Front-End Web Geliştiricisi, Tasarımcı, Back-End Geliştiricisi ve iOS Geliştiricisi olmayı başardı. Son 4yıldır ise Thred.co adlı yazılım firmasını yönetiyor. Günümüzde Amsterdam kolunu açmış olan Thread.co firmasının odağı ürün hataları, kullanıcı deneyimi, performans, takım iletişimi gibi alanların üzerinedir.

: Kendisi, kendini yetiştirmiş önemli bir tasarımcı ve iOS geliştiricisi. 20 yaşına kadar programlamayla ilgilenmemiş olmasına rağmen kendi çabalarıyla kendini geliştirip Front-End Web Geliştiricisi, Tasarımcı, Back-End Geliştiricisi ve iOS Geliştiricisi olmayı başardı. Son 4yıldır ise Thred.co adlı yazılım firmasını yönetiyor. Günümüzde Amsterdam kolunu açmış olan Thread.co firmasının odağı ürün hataları, kullanıcı deneyimi, performans, takım iletişimi gibi alanların üzerinedir. Okan Alper : Okan ölçeklenebilir ve yedekli sistemler alanındaki 15 yılı aşkın tecrübesi ile Oracle’da çalışmış ve burada ürettiği ürün Fortune-100 firmaları tarafından kullanılmış, ayrıca telekom sistemleri alanında da çalışmış bir yazılımcıdır.Yahoo’nun en popüler döneminde de yahoo.com için mimar olarak çalışmıştır. Şu anda ise kendi kurduğu,Silikon Vadisi ve Avrupa’daki start-uplar için ölçeklenebilir ve güvenilir sistemler üreten Linovo’da çalışmaktadır. Mobil Günler’de ise hiç kullanıcı almayan bir web sunucusunu bir günde 100 milyon kullanıcı alan bir sisteme nasıl dönüştürülebileceğini anlatacak.

: Okan ölçeklenebilir ve yedekli sistemler alanındaki 15 yılı aşkın tecrübesi ile Oracle’da çalışmış ve burada ürettiği ürün Fortune-100 firmaları tarafından kullanılmış, ayrıca telekom sistemleri alanında da çalışmış bir yazılımcıdır.Yahoo’nun en popüler döneminde de yahoo.com için mimar olarak çalışmıştır. Şu anda ise kendi kurduğu,Silikon Vadisi ve Avrupa’daki start-uplar için ölçeklenebilir ve güvenilir sistemler üreten Linovo’da çalışmaktadır. Mobil Günler’de ise hiç kullanıcı almayan bir web sunucusunu bir günde 100 milyon kullanıcı alan bir sisteme nasıl dönüştürülebileceğini anlatacak. Andreu Ibanez : Andreu GDG İspanya'nın üyesi olmasıyla beraber Google Glass, Project Tango, Google Summer of Code, Google Home gibi ürün ve etkinliklerin yetkili konuşmacısı ve aynı zamanda The Physical Web Google iOT protocol uzmanı ve Lleida Drone’un kurucusudur. Google’ın önemli bir konuşmacısı olan Andreu Ibanez bu yıl Google Summer Of Code üzerine konuşacak.

: Andreu GDG İspanya'nın üyesi olmasıyla beraber Google Glass, Project Tango, Google Summer of Code, Google Home gibi ürün ve etkinliklerin yetkili konuşmacısı ve aynı zamanda The Physical Web Google iOT protocol uzmanı ve Lleida Drone’un kurucusudur. Google’ın önemli bir konuşmacısı olan Andreu Ibanez bu yıl Google Summer Of Code üzerine konuşacak. Serdar Doğruyol : Serdar Doğruyol, Netlioo, webBox.io ve Protel gibi firmalarda Lead Developer olarak çalışmıştır. Daha sonra ise firmalara iş gücü sağlayan platformlar üreten ve 8 ülkede operasyonları olan Twentify adlı şirketin CTO’su olarak görev yapmıştır.İlgi alanları özellikle Ruby ve Crystal yazılım dilleri olan Serdar, Kemal adlı bir web çatısının geliştiricisi olmasıyla bilinmektedir.

: Serdar Doğruyol, Netlioo, webBox.io ve Protel gibi firmalarda Lead Developer olarak çalışmıştır. Daha sonra ise firmalara iş gücü sağlayan platformlar üreten ve 8 ülkede operasyonları olan Twentify adlı şirketin CTO’su olarak görev yapmıştır.İlgi alanları özellikle Ruby ve Crystal yazılım dilleri olan Serdar, Kemal adlı bir web çatısının geliştiricisi olmasıyla bilinmektedir. Erdem Lafçı : Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuş olan Erdem Lafçı, ekip arkadaşlarıyla 2014 yılında kurduğu 4PPS isimli firmasında kurumsal firmalar için mobil uygulamalar geliştirmekte ve mobil teknolojilerle ilgili Araştırma Geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Mobil Günler 2018’de ise girişimcilik, mobil oyun geliştirme ve kurgulama gibi konular üzerinde duracak.

: Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuş olan Erdem Lafçı, ekip arkadaşlarıyla 2014 yılında kurduğu 4PPS isimli firmasında kurumsal firmalar için mobil uygulamalar geliştirmekte ve mobil teknolojilerle ilgili Araştırma Geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Mobil Günler 2018’de ise girişimcilik, mobil oyun geliştirme ve kurgulama gibi konular üzerinde duracak. Gökhan Topçu : Aselsan, Havelsan gibi Savunma Sanayi firmalarında askeri sistemler ve simulasyon yazılımları geliştirmiş olan Gökhan, şimdilerde ise Londra merkezli Monitise adlı dijital bankacılık firmasında iOS geliştiricisi olarak çalışmaktadır.

: Aselsan, Havelsan gibi Savunma Sanayi firmalarında askeri sistemler ve simulasyon yazılımları geliştirmiş olan Gökhan, şimdilerde ise Londra merkezli Monitise adlı dijital bankacılık firmasında iOS geliştiricisi olarak çalışmaktadır. Oğuz Onay : 2012 yılından beri IBM Türkiye’de Kıdemli Bilgi Teknolojileri Mimarı olarak çalışan Oğuz Onay,teknolojinin hemen her alanı ile ilgili olmakla beraber, kendisinin uzmanlık alanı Bilgi Teknolojileridir. Türkiye’de özellikle kamu bilgi teknolojileri alanında, teknoloji transferi ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesi konusundaki faaliyetlerde aktif rol oynamaktadır.

: 2012 yılından beri IBM Türkiye’de Kıdemli Bilgi Teknolojileri Mimarı olarak çalışan Oğuz Onay,teknolojinin hemen her alanı ile ilgili olmakla beraber, kendisinin uzmanlık alanı Bilgi Teknolojileridir. Türkiye’de özellikle kamu bilgi teknolojileri alanında, teknoloji transferi ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesi konusundaki faaliyetlerde aktif rol oynamaktadır. Dilek Başaran Bil: 2014’te DB Mars Information Technologies and Defense Industry’yi kuran Dilek Başaran Bil, TÜBİTAK-SAGE’de mekatronik mühendisi olarak Türkiye’nin ilk roket ve füzeleri üzerinde 2002 - 2009 yılları arasında çalışmıştır. Sonrasında da Havelsan Inc.de bazı helikopterlerin ve F-16 simülasyonlarının geliştirilmesinde görev almıştır.

Etkinlik Sayfası: http://mobilgunler.org

Etkinlik Kayıt Sayfası: https://www.eventbrite.com/e/mobile-days-2018-tickets-42470877538

Etkinlik Yeri: