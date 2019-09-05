Mobil Güvenlik Şirketi Araştırdı: Akıllı Telefonlar Bizi Dinliyor mu?

Sosyal medya platformlarında ve elektronik ürünlerde yaşanan gizlilik problemlerinin ardından pek çok kullanıcı gizliliği daha çok önemsemeye başladı. Peki uzun süredir bir efsane haline gelen, akıllı telefonların bizi dinlediği iddiası doğru mu? Bir mobil güvenlik şirketi bu durumu araştırdı.

Gizlilik ihlali konusunda pek çok teori üreten internet kullanıcıları, platformların attığımız her adımda ve yaptığımız her şeyde bizi takip ettiğini düşünmekte. Özellikle gündelik konuşmalarında geçen şeyler ile internette karşılaştığını düşünen kullanıcıların internette yayınladığı videolar, kısa sürede oldukça ses getirmeyi de başarmıştı.

Bu konuyu ele alan mobil güvenlik şirketi Wandera, konu hakkında bir araştırma yaparak iddiaların doğruluğunu araştırdı. Bu durumu yaşadığını iddia eden kullanıcılarla aynı adımları gerçekleştiren şirket, telefonların ya da uygulamaların bizi gizlice dinlediğine dair herhangi bir kanıt bulamadı.

Öncelikle bir Apple ve bir Samsung telefonu sesli bir odaya yerleştiren araştırmacılar, otuz dakikalık döngüler halinde kedi ve köpek maması reklamlarının seslerini telefonlara dinletti. Bununla birlikte aynı model telefonlardan birer tane de sessiz odaya yerleştiren araştırmacılar, her iki odada da Facebook, Instagram, Chrome, SnapChat, YouTube ve Amazon gibi uygulamaları tüm izinleri onaylı bir şekilde arka planda açık tuttu.

Üç gün boyunca tekrarlanan bu testin ardından kedi ve köpek maması reklamı ile hiçbir şekilde karşılaşmayan araştırmacılar, analiz ettikleri veri ve batarya tüketimi kullanımında da anormal bir değişim görmedi.

Peki günlük hayatta ilgilendiğimiz şeyler, nasıl oluyor da karşımıza çıkıyor? Bunun cevabı gayet basit. Çerezler, arama geçmişi ve konum verilerini analiz eden reklam platformları, sizin neler ile ilgilendiğinizi kolayca anlayabiliyor. Örneğin günde iki üç kere akıllı telefon satan sitelere girip telefonlara bakınıyorsanız, algoritmalar sizin telefonlarla ilgilendiğinizi anlayabiliyor. Ya da benzer şekilde konum verilerinde bir süredir giyim mağazalarına gittiğiniz ve bir süre kaldığınız gözüküyorsa, şirketler sizin giyim ürünleri ile ilgilendiğinizi anlayabiliyor.