Mobil İletişim Tarifelerine Zam Geldi!

Mobil iletişim tarifelerine zam geldi. Mobil iletişim operatörlerin servis ücretlerinin üst sınırında artışa gidildi. BTK'nın yayınladığı karara göre yeni azami tarifeler son 3 ayda yüzde 11.5 artırılmış durumda. İşte konu ile ilgili ayrıntılar.

Mobil İletişim Tarifelerine Zam

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın aktardığı habere göre, Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone’un müşterilerini yakında ilgilendiren mobildeki ücret tarifelerine son bir yılda yapılan artış yüzde 17.4’ü buldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseltildi.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi şu şekilde:

Yurtdışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye yükseltildi.

İsim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye yükseltildi.

Hat devir ücreti 13.98 TL’den, 15.28 TL’ye yükseltildi.

Numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye yükseltildi.

SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye yükseltildi.

Açma/kapama ücreti 32.53 TL'den, 35.55 TL’ye yükseltildi

Yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye yükseltildi

Yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye yükseltildi.

Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye yükseltildi.

Bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseltildi.

Yukarıda yer alan fiyatların azami fiyatlar olduğunu unutmamak gerekiyor.

Akıllı Fiyatları Düşmeyecek

Öte yandan sektör temsilcileri, yerli üretimin orta ve üst segmentte fiyat değişikliği yaratmayacağını belirtiyor. Yerli üretim akıllı telefonların ilerleyen günlerde satışa çıkması beklenirken orta ve üst segment akıllı telefonların fiyatlarında bir değişikliğin olmayacağı açıklaması geldi.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, teknoloji şirketlerinin Türkiye’deki üretimlerinin piyasaya çıkmasıyla yalnızca giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

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