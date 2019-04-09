Mobil İnternet Kullanım Raporu Yayınlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Pazar Verileri Raporu’nu yayınladı. Raporda yer alan verilere göre, geçen yılın sonu itibarıyla mobil internet abonelerinin sayısı 60 milyon 436 bin 864'e yükseldi.

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 80,1 milyon mobil abone bulunuyor.

2009 yılının Temmuz ayından itibaren kullanıma sunulan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye sahipti. 1 Nisan 2016’da ise 4,5G teknolojisi hizmete girmiş ve 3G’den 4,5G’ye hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştı.

Her geçen gün artan 4,5G abone sayısı, geçtiğimiz yılın sonunda 71 milyon 348 bin 727'ye yükseldi. Aynı dönemde 3G abone sayısı ise 6 milyon 641 bin 597'ye kadar düştü. M2M abone sayısı da 2018 sonu itibarıyla 5 milyon 209 bin 371 olarak kayıtlara geçti.

4,5G Kullanımı Hızla Yayıldı

3G ve 4,5G hizmetleriyle mobil bilgisayarlardan ve mobil telefonlardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, 2017 yılında 56 milyon 116 bin 304 idi. Ancak 2018 yılının sonunda bu sayı 60 milyon 436 bin 864'e yükseldi.

Mobil bilgisayarlardan ve mobil telefonlardan internet hizmetini sadece 4,5G üzerinden alan mobil genişbant abone sayısı da 41 milyon 562 bin 755’e ulaştı.

Aynı dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 864 bin 370 terabaytı bulurken, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı 849 bin 952 terabayt olarak kayıtlara geçti.