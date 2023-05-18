Mobil Kumar Uygulamaları Türkiye'de Mağazalara Geri Dönüyor!

Google, Türkiye de dâhil olmak üzere bir dizi yeni ülkenin kumar uygulamalarına izin verilen ülkeler arasına katıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte lisanslı kumar uygulamaları artık Türkiye'de Google Play Store'da yer alabilecek.

Google tarafından paylaşılan bilgi notunda lisanslı uygulamaların Play Store'da yer alacağına vurgu yapılırken, yasal izni bulunmayan uygulamaların mağazada yer almayacağının bilgisi veriliyor.

Kumar ve Bahis Uygulamaları Geri Dönüyor

Türkiye'de hâlihazırda bahis sektörü devlet tekeli altında işletiliyor. Özel kişiler tarafından işletilen bahis yerleri veya web siteleri ancak devlet tarafından özel olarak yetkilendirilmeleri hâlinde yasal kabul ediliyor. Bu nedenle harici kumar uygulamalarının yine de izin alması gerekiyor.

Daha öncesinde mağazadan kaldırılmak zorunda kalan Nesine gibi uygulamaların ilerleyen süreçte mobil mağazalara dönüşünü görebiliriz.

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