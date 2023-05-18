Mobil Kumar Uygulamaları Türkiye'de Mağazalara Geri Dönüyor!

Alınan yeni kararla birlikte ülkemizde yasaklanan mobil kumar uygulamaları mağazalara geri dönüyor. İşte detaylar!

Mobil Kumar Uygulamaları Türkiye'de Mağazalara Geri Dönüyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Google, Türkiye de dâhil olmak üzere bir dizi yeni ülkenin kumar uygulamalarına izin verilen ülkeler arasına katıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte lisanslı kumar uygulamaları artık Türkiye'de Google Play Store'da yer alabilecek.

Google tarafından paylaşılan bilgi notunda lisanslı uygulamaların Play Store'da yer alacağına vurgu yapılırken, yasal izni bulunmayan uygulamaların mağazada yer almayacağının bilgisi veriliyor.

Kumar ve Bahis Uygulamaları Geri Dönüyor

Mobil Kumar Uygulamaları Türkiye'de Mağazalara Geri Dönüyor!

Türkiye'de hâlihazırda bahis sektörü devlet tekeli altında işletiliyor. Özel kişiler tarafından işletilen bahis yerleri veya web siteleri ancak devlet tarafından özel olarak yetkilendirilmeleri hâlinde yasal kabul ediliyor. Bu nedenle harici kumar uygulamalarının yine de izin alması gerekiyor.

Daha öncesinde mağazadan kaldırılmak zorunda kalan Nesine gibi uygulamaların ilerleyen süreçte mobil mağazalara dönüşünü görebiliriz.

Peki siz alınan bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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