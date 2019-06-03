Mobil Numara Taşımada 127 Milyona Yaklaştık

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından paylaşılan verilere göre, 29 Mayıs itibarıyla Türkiye’de 80 milyon 117 bin 999 mobil abone bulunuyor. Mobil abonelerin 126 milyon 534 bin 177’sinin ise mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.

Gerçekleştirilen mobil numara taşıma işlemleri sonucunda, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Turkcell 533 bin civarında abone kaybetti. Numara taşıma işlemlerinden karlı çıkanlar ise Türk Telekom Mobil ve Vodafone oldu. İşlemler sonucunda Türk Telekom Mobil yaklaşık 484 bin, Vodafone da yaklaşık 49 bin abone kazandı.

Ancak mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında daha farklı bir durum söz konusu. Söz konusu çeyrekte Turkcell'in yüzde 42,1, Vodafone'un yüzde 31, Türk Telekom Mobil'in ise yüzde 26,9'luk paya sahip olduğu görüldü.

Sabit Hatlara İlgi Daha Az

Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise mobil hatlarda olduğu kadar ilgi görmedi.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hat numara taşıma işlemleri kapsamında, bugüne kadar toplam 1 milyon 862 bin 553 numara taşındı.

Sabit hatlarda geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Türk Telekom 21 bin 188 abone kaybederken, Kobikom 14 bin 535 abone kazandı.