Mobil Oyun Harcamaları Dudak Uçuklatıyor!

Yayımlanan bir rapora göre mobil oyun harcamaları inanılmaz bir seviyeye ulaştı. 2021 yılının ilk yarısında mobil oyunlara toplamda 44 milyarı doları aşkın para harcandı.

Mobil Oyun Harcamaları Rekor Seviyeye Ulaştı

Sensor Tower isimli araştırma şirketi, mobil uygulama ve oyunlara ilişkin bir rapor hazırladı. Şirket tarafından hazırlanan rapora göre 2021 yılının ilk yarısında App Store ve Google Play Store isimli uygulama mağazalarındaki uygulamalara 64,9 milyar dolar harcandı. Aktarılan bilgilere göre 2020 yılının aynı döenminde elde edilen gelire kıyasla yüzde 24,8'lik bir artış yaşandı.

2021 yılının ilk yarısında App Store'da 41,5 milyar dolar harcanırken Google Play Store'da ise aynı dönemde 23,4 milyar dolar harcandı. Yılın ilk yarısında dünya çapında mobil indirme sayısı 72,5 milyara ulaştı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71,3 milyardı.

Mobil oyunlarda küresel tüketici harcamaları, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 71,9 oranında artış ile birlikte 44,7 milyar dolara ulaştı. App Store'da yıllık 13,5 artış ile 26 milyar dolarlık oyun içi harcama gerçekleşti.

Google Play Store'da 18,7 milyar dolarlık bir harcama yapıldı. Android uygulama mağazasında geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15 milyar dolarlık bir harcama gerçekleşmişti. Bu noktada yüzde 24,7'lik bir artışın yaşandığını görüyoruz.

Mobil oyun ve uygulama pazarının yılın ilk yarısında ciddi kazançlarla büyüdüğünü belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, "Pandemi koşulları mobil dünyaya ilgi artışını engellemedi, aksine sektörün gelişimine katkı sağladı" şeklinde konuştu.

Şenel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sektör, her geçen gün yeni fikirlerin, girişimlerin dahil olmasıyla büyüyor, ekonomideki yerini sağlamlaştırıyor" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bu konuda sağlanan devlet destekleri, oyun geliştiricilere personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda maddi kaynak niteliği taşıyor. Girişimlerin desteklenmesi için IFASTURK olarak markalaşma, devlet destekleri, hibeler ve teşvikler konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz."

2021 yılının ilk yarısında mobil uygulamalara ve oyunlara yapılan harcamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.