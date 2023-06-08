Şaka Gibi Ama Değil: Küçük Kız Mobil Oyunlar Yüzünden Ailesini İflas Ettirdi!

Çin'de mobil oyunlara bağımlı olan küçük bir kız çocuğu ailesinin iflas etmesine sebep oldu. Insider'da yer alan habere göre 13 yaşında olan çocuk, mobil oyunlara toplamda 64 bin dolar harcadı.

Arkadaşlarına da Para Göndermiş!

13 yaşındaki kızın bir öğretmeninin geçen ayın sonlarında, anne Gong Yiwang ile iletişime geçti. Öğretmen, çocuğun ücretli oyunlara karşı bağımlı olduğunu fark edip, endişesini dile getirmiş. Gong Yiwang da öğretmenin uyarısından sonra banka hesaplarını kontrol ediyor ve tek bir kuruşun bile olmadığı gerçeği ile yüzleşiyor.

Anne, kızının oyunlara Ocak ve Mayıs ayları arasında 16 bin 900 dolar harcadığını ve üzerine uygulama içi satın alımlarda da yaklaşık olarak 30 bin dolar harcama yapıldığını söyledi. Küçük kız, oyunlara harcama yaptığıyla kalmayıp, 10 sınıf arkadaşına da para aktarmış. Böylece harcanan toplam para 64 bin dolar civarını bulmuş.

Çin'in Henan eyaletindeki bir haber kanalı olan Elephant News'e konuşan küçük çocuk, annesinin banka kartını cep telefonuna bağladığını ancak paranın nereden gelip, ne kadarını harcadığını da bilmediğini söyledi. Hesap şifresini de daha önce annesinden bir alışveriş sayesinde aldığını ekledi.

Okuldaki arkadaşlarının da durumu fark edip, küçük kızı rahatsız ettiğini belirtti. "Para göndermezsem bütün gün beni rahatsız ederlerdi. Bunu öğretmene söylersem, onun aileme anlatmasından ve annemin kızmasından korktum." dedi.

Kızın annesi Gong ise "13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Şaşkınlık içerisindeyim. Kafam patlayacak gibi" dedi.