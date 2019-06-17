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  4. Mobil Oyun İndirme Sayısı Rekora Koşuyor!

Mobil Oyun İndirme Sayısı Rekora Koşuyor!

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | Oyun

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının akıllı telefon kullandığı son zamanlarda, mobil oyun indirme sayısı rekor bir düzeye doğru hızla çıkıyor. 2018 yılı ile 2019 yılı arasındaki fark bile 2 milyarı buldu. İşte haberimizin şaşırtıcı detayları.

Özellikle gençler arasında büyük bir hızla artış gösteren mobil oyun indirme sayısı 2018 yılı için 38,3 milyar olmuştu. Bu indirme rakamlarının 29 milyar 4 milyonu Google Play, 8 milyar 9 milyonu ise Apple Store'dan gerçekleşti. Bütün aplikasyonlardan alınan verilere göre toplam indirilme sayısı 105 milyar oldu.

Mobil oyun indirme sayısı 2019 yılında rekor kıracak

SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin Dünyanın heryerine internet yayma projeleri ile birlikte artık internete ulaşmayan ev neredeyse kalmadı. Bunun sonucu olarak da internet kullanımı son derece yüksek bir rakama çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları dikkate alındığında, Türkiye'de internet kullanımı %72,9 oranına ulaştı. Bu rakamlar mobil oyun indirme sayısını daha da arttırıyor.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Mobil oyun oynayanların sayısı her geçen gün artıyor. Evde, metroda, vapurda kısacası baktığımız her yerde net bir şekilde mobil oyuna yönelimin arttığını görüyoruz. Gencinden yaşlısına herkes için uygun bir mobil oyun veya aplikasyon mevcut.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

2018 yılında en çok takip edilen ücretsiz oyunlar:

Helix Jump 
PUBG Mobile 
Subway Surfers 
Head Ball 2 
Candy Crush Saga 
Sniper 3D Assassin 
Love Balls 
My Talking Tom 
101 Okey by Peak Games 
slither.io 

2018 yılında takip edilen ücretli oyunlar;

Hitman Sniper 
Minecraft Pocket Edition 
Operation Third
Earn to Die 
Construction Simulator 2014 
Assassins Creed Identity 
Adalet Namluda: Afrin 
Plague Inc. 
Football Manager 2019 
Real Drift Car Racing

Siz de mobil oyuncuysanız konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

 
 

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