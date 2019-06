Mobil Oyun İndirme Sayısı Rekora Koşuyor!

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının akıllı telefon kullandığı son zamanlarda, mobil oyun indirme sayısı rekor bir düzeye doğru hızla çıkıyor. 2018 yılı ile 2019 yılı arasındaki fark bile 2 milyarı buldu. İşte haberimizin şaşırtıcı detayları.

Özellikle gençler arasında büyük bir hızla artış gösteren mobil oyun indirme sayısı 2018 yılı için 38,3 milyar olmuştu. Bu indirme rakamlarının 29 milyar 4 milyonu Google Play, 8 milyar 9 milyonu ise Apple Store'dan gerçekleşti. Bütün aplikasyonlardan alınan verilere göre toplam indirilme sayısı 105 milyar oldu.

Mobil oyun indirme sayısı 2019 yılında rekor kıracak

SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin Dünyanın heryerine internet yayma projeleri ile birlikte artık internete ulaşmayan ev neredeyse kalmadı. Bunun sonucu olarak da internet kullanımı son derece yüksek bir rakama çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları dikkate alındığında, Türkiye'de internet kullanımı %72,9 oranına ulaştı. Bu rakamlar mobil oyun indirme sayısını daha da arttırıyor.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Mobil oyun oynayanların sayısı her geçen gün artıyor. Evde, metroda, vapurda kısacası baktığımız her yerde net bir şekilde mobil oyuna yönelimin arttığını görüyoruz. Gencinden yaşlısına herkes için uygun bir mobil oyun veya aplikasyon mevcut.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

2018 yılında en çok takip edilen ücretsiz oyunlar:

Helix Jump

PUBG Mobile

Subway Surfers

Head Ball 2

Candy Crush Saga

Sniper 3D Assassin

Love Balls

My Talking Tom

101 Okey by Peak Games

slither.io

2018 yılında takip edilen ücretli oyunlar;

Hitman Sniper

Minecraft Pocket Edition

Operation Third

Earn to Die

Construction Simulator 2014

Assassins Creed Identity

Adalet Namluda: Afrin

Plague Inc.

Football Manager 2019

Real Drift Car Racing

Siz de mobil oyuncuysanız konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.