Mobil Oyun Performansını İkiye Katlayacak Bir İşlemci Geliyor

Önde gelen işlemci üreticilerinden biri olan MediaTek, bugün şirketin akıllı telefonlar için yaklaşan amiral gemisi işlemcisi MediaTek Dimensity 9200'ün 8 Kasım'da resmî olarak duyurulacağını resmen onayladı.

Şirket tarafından paylaşılan yeni görüntüler, MediaTek'in yaklaşmakta olan işlemci için birinci sınıf performans ve ultra düşük güç tüketimi sunmaya odaklandığını gösteriyor. Ayrıca nihai bir oyun deneyimi sunmayı umuyor.

Önceki raporlara göre yaklaşmakta olan MediaTek Dimensity 9200, TSMC'nin 4nm işlem sürecini temel alacak ve muhtemelen daha önce olduğu gibi aynı Cortex-A710 ve Cortex-A510 çekirdeklerini kullanacak. Bu işlemcinin prototipi, 3,05 GHz'de saat hızına sahip 1x ARM Cortex-X3 ana çekirdeğin yanı sıra 2,85 GHz performans ve 2,0 GHz verimli çekirdeklere sahip üçlü küme işlemci mimarisini kullanıyor.

Dimensity 9200 Testlerde Zirvede

Son zamanlarda Dimensity 9200 işlemcisine ait olduğu iddia edilen bir AnTuTu kıyaslaması sızdırıldı ve bu, 1.266.102 puan almayı başardı ve AnTuTu lider panosundaki tüm mevcut nesil akıllı telefonların performansını aştı. CPU tarafında önemli bir gelişme gösterilmese de GPU'da büyük bir artış var.

GPU benchmarklarında Dimensity 9200, GFX 1080p Manhattan 3.0 ekran dışı testinde 328 fps ve Manhattan 3.1 ekran dışı testlerinde 228 fps almayı başardı. Karşılaştırmak gerekirse Apple A16 Bionic, aynı testlerde sırasıyla yalnızca 280 fps ve 200 fps puan alabilmişti.