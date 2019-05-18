Mobil Oyun Sektörü 140 Milyar Dolara Ulaştı

Dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Netmarble Türkiye Business Analysti Ezgi Temir, tahminlere göre sektördeki büyümenin devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen 'Oyun Geliştirme Günleri'ne katılan Temir, Türkiye'de dijital oyun geliştirmek adına pek çok atılım olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de 250’yi geçkin stüdyo var. Bu stüdyolarda oturup dijital oyun yapıyorlar. Son zamanlarda oyun geliştirmeye dönük Bilgi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin sunmuş olduğu akademik programlar var. Biz Türkiye’nin dijital oyun sektöründe önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye de en çok tercih edilen mobil oyunların okey ve tavla gibi oyunlar olduğunu belirten Temir, "Bu oyunlar dışında dünyanın geri kalanında da ilgi gören strateji oyunları ve ‘casual’ olarak isimlendirilen oyunlar da çokça tercih ediliyor. Özellikle halk arasında 'şeker patlatma' gibi isimleri olan bu oyunlar, hem fazla vakit almıyor hem de gün içerisinde hemen oynayıp kapatılabildiği için tercih ediliyor." dedi.

Türkiye'de de Mobil Oyunlara İlgi Büyük

Dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye’de de mobil oyunlara 250 milyon dolar para harcandığını vurgulayan Temir, "Herkesin bildiği gibi sektörün en büyük oyuncuları Kore ve Çin gibi Asya ülkeleri. Türkiye geçtiğimiz yıl mobil oyunlara 250 milyon dolar para harcadı. Bu da gösteriyor ki biz oyun oynamayı seven, oyunla vakit geçirmeyi seven bir kimliğe sahibiz." diye konuştu.

Temir ayrıca, eğitim alanında da oyunların aktif bir şekilde kullanıldığına değindi. Temir, eğitim oyunları üzerine KOD Ödülleri adıyla çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda esas amaçlarının okullarda ders anlatımı yapıldıktan sonra konuların oyunlarla pekiştirilmesi olduğunu belirtti.

Birçok gelişmiş ülkede bunun örneklerinin görüldüğüne vurgu yapan Temir, ilerideki hedeflerinin sadece ders sırasında değil anlatma ve öğretme aşamalarında da dijital oyunlardan faydalanmak olduğunu ifade etti.