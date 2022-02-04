Mobil Oyun Sektörü Zirvede!

Gelişen teknolojik özellikleri ile akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Küçük bir dünyayı içerisine sığdırmayı başaran söz konusu telefonlar, mobil oyunlar oynamak için ise harika bir seçenek. Özellikle Covid-19 sürecinde mobil oyunlara büyük ilgi gösterilmiş, akıllı telefon kullanıcıları keyifli vakit geçirmek için cihazına pek çok mobil oyun indirmişti. Bu noktada, Oyun endüstrisi analisti Newzoo, oyun sektöründeki bu gelişmeyi ele aldı ve ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkardı: Mobil oyun sektörü, PC ve konsolların toplamından daha fazla paya sahip.

PC ve Konsolların Toplamından Daha Büyük

Newzoo’nun paylaştığı rapora göre tüm cihazlar arasından yüzde 53’lük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, geçen yıl toplam 90 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmiş durumda. Bununla birlikte, teknoloji pazarının güvenilir dağlarından olan konsollar ve PC’lerin toplamından daha büyük bir paya sahip olan bu sektör, aynı zamanda en hızlı büyüyen oyun segmenti olmayı başardı.

Mobil oyun sektöründeki pay artışının yanı sıra, raporda elde edilen gelirin büyük bir kısmının Asya-Pasifik bölgesinden geldiği belirtiliyor. Paylaşılan veriler arasında yer alan Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Genshin Impact oyunları, geliştiricileri Tencent ve Mihoyo'a toplam 18 milyar dolar gelir sağladığı yer aldı.

EA Games Gelirlerinde Büyük Artış

Oyun sektörünün liderleri arasında yerini alan EA Games, mobil oyun sektörüne olan ilgiden nasibini fazlasıyla aldı. Mali raporunu açıklayan ve üçüncü çeyrekteki gelirlerini belgeleyen EA Games, önceki dönemlere göre çok daha başarılı bir üç ay geçirdi.

Şirketin üçüncü çeyrekte gelirleri yüzde 7 seviyesinde arttı. Bu da gelirin 1,79 milyar dolarlık bir kazancı işaret ediyor. Ayrıca, şirketin net rezervasyonları aynı oranda yükseldi. Yüzde 7’lik bir artışın gözlemlendiği net rezervasyon ile EA Games, 2,58 milyar dolar net rezervasyona sahip oldu.