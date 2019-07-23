Mobil Teknoloji Dünyasında Lider Yine Apple Oldu

Dünya ekonomisine dair önemli veriler sunan Fortune dergisinin hazırladığı ve en büyük şirketlerin sıralandığı Global 500 listesi, ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Son yıllarda ABD’li şirketlerin Çinli şirketlerle yaşadığı rekabet herkes tarafından biliniyor. Ancak Global 500 listesinde dünya tarihinde ilk kez Çinli şirketlerin sayısının ABD'li şirketleri geçtiği görüldü. Listede yer alan Çinli şirketlerin sayısı 129'ken ABD'li şirketlerin sayısı ise 121'de kaldı.

Mobil teknoloji dünyasına baktığımızda ise Apple’ın liderliğini koruduğunu görüyoruz. Genel sıralama içerisinde 15. sırada yer alan Apple’ıSamsung takip ediyor. Samsung genel sıralamada 15. olurken Google’ın çatı şirketi olan Alphabet ise 37. sırada yer alıyor. Xiaomi’nin de ilk defa bu yıl 468. sıradan listeye girdiğini görüyoruz.

Microsoft, Huawei, Sony gibi büyük şirketleri 500 şirket içerisinde görmeye alışkınız. Ancak yine de Oppo, Vivo ve OnePlus markalarını bünyesinde barındıran BBK Electronics şirketinin listede yer almadığını görmek şaşırtıcı oldu.

Global 500 listesindeki şirketler geçtiğimiz 12 aydaki toplam kazançlarına göre sıralanıyor. Apple, son çeyrekte iPhone satışları düşse bile yine de kar etmeye devam ediyor. Elde ettiği 59 milyar dolarlık kar ile Apple, sıralamada en çok kar eden ikinci şirket olarak yer alıyor.