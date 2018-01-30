Mobil Teknolojilerin Gelişmesi İş Hayatını Değiştirdi

Mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte her yerden çalışma imkanı sunan uygulamaların ortaya çıkması, iş hayatını kökünden değiştirmeye başlarken, mobil devrim adı verilen değişimin getirdiği fırsatlarla birlikte kurumsal ve bireysel hayatın geleceğinin şekillendiği söylendi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte düşen üretim maliyetleri, mobil teknolojilerin daha çok yaygınlaşmasına ön ayak olurken, neredeyse her evde birden fazla bulunan mobil cihazlar rekor kırmaya başladı. Küresel mobil uygulama pazar hacmi 60 milyar dolara yaklaşırken, her geçen yıl büyüyen mobil uygulama pazarı, 2016 yılında toplam 43,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştı.

Sensor Tower tarafından yayımlanan son rapora göre, mobil uygulama pazarı yüzde 35 büyüyerek 2017 yılı sonunda 58,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Statista isimli araştırma şirketi tarafından yapılan bir başka araştırmada, 2020 yılında mobil uygulama pazarının 189 milyar doları aşacağı, 2021'de tüketicilerin 352 milyar mobil uygulama indireceği öngörüldü.

Araştırma şirketleri, böylesine yaygınlaşan mobil teknolojilerin iş yapma şekillerini de değiştirdiğini söylediler. Ofis dışında da iş ve işlem yapma imkanı sunan uygulamalar sayesinde artık daha esnek çalışma saatlerinin olduğu belirtilirken, çeşitli mobil uygulamalar sayesinde güven sorununun da çözülerek, işlerin daha hızlı şekilde mobil platformlar üzerinden halledilebildiğinin altı çizildi.