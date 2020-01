Mobil Uygulama İndirmeleri 2019'da %9.1 Arttı

Mobil uygulama analiz şirketi Sensor Tower’ın verilerine göre 2019 yılı uygulama geliştiriciler ve firmalar için verimli geçti. Son 12 ay boyunca indirmeler %9.1 oranında artarak 114.9 milyara ulaştı. Bunların 30.6 milyarı App Store, 84.3 milyarı Google Play’den geldi.

Mobil uygulama mağazası pazarlama zekası Sensor Tower, 2019 yılı için App Store ve Google Play indirme verilerini paylaştı. 2019’da en çok indirilen 5 uygulama WhatsApp, Facebook, Messenger ve Instagram ve TikTok. TikTok’un Hindistan, Amerika ve Brezilya gibi pazarlardaki popülerliği nedeniyle dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseldiği dikkat çekiyor. Raporda 1 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yılın son çeyreğine özellikle dikkat çekiyor. Bu dönemde 108 milyon indirme ile Call of Duty Mobile en çok istenen oyun oldu. Call of Duty’i Sand Balls izledi. Apple cihazlarından indirmelere bakıldığında, Call of Duty indirmelerinin yarısının App Store’dan geldiği, Mario Kart’ın 25 milyonla ikinci olduğu, geri kalan indirmelerin yeni çıkan shooter oyunları olduğu görülüyor.

2019 4. Çeyrekte En Çok İndirilen Uygulamalar

2019 4. Çeyrekte En Çok İndirilen Oyunlar

En büyük sürpriz 12 Kasım’da çıkış yapan Disney+. App Store’da 2019’un dördüncü çeyreğinde hızla 9. sıraya yükseldi. 31 milyon indirme ile Amerika’da en çok indirilen uygulama oldu. İkinci sırada olan TikTok’un toplamından iki kat fazla. TikTok demişken, TikTok yıllık %540 büyüdü, ancak bunların çoğu insanların sattığı veya etkili olduğu her türlü uygulama içi satın alımların da olduğu Çin’den geldi. Rakamlar üzerinden konuşacak olursak, gelir Aralık 2019’a kadar 40 milyon dolardı.