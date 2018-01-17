Mobil Uygulama Kullanımı Sadece Yüzde 6 Arttı

Bu sene değeri tam 110 milyar dolara ulaşması beklenen uygulama mağazaları, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ancak analist Flurry'nin son raporuna göre, geçtiğimiz yılki mobil uygulamalardaki büyüme oranı sadece yüzde 6 idi. 2016 yılında yüzde 11 olan bu büyüme oranı, uygulama yapımcılarını endişeye düşürdü.

Bir akıllı telefon kullanıcısının günde beş saat kadar telefonuyla uğraştığı belirtilirken, uygulama kullanımı da buna bağlı olarak artış gösteriyor. Uygulama kullanımında oluşan bu azalan büyüme, kullanıcıların uygulamaları kullanma oranlarının bir hayli düştüğünü işaret ediyor. Ayrıca kullanıcılar mağazadan yeni bir uygulama indirmek yerine eski uygulamalardan daha yeni olanlara geçiş yapıyorlar. Yani bir kullanıcı aynı kategorideki birden fazla uygulamayı kullanmayı tercih etmiyor.

Flurry tarafından yapılan araştırmada alışveriş uygulamalarının kullanım oranının bir yılda yüzde 54 arttığı ifade ediliyor. Ayrıca araştırmanın detaylarına baktığımızda Medya, Müzik ve Eğlence kategorilerinin kullanımda artış gösterdiği gözlemlenirken, Yaşam Tarzı ve Oyun kategorilerinin de düşüş gösterdiği dile getirildi. Bir yıl içerisinde yüzde 43 artış gösteren medya, müzik ve eğlence kategorisi yapımcılarını sevindirmeyi başardı.

Ancak oyun kategorisinde yaşanan düşüş direkt olarak yapımcıları etkilemiş değil. Çünkü oyun oynayan kişilerin bir oyuna yatırdığı para ve zaman yapımcısını zengin ediyor. Bu anlamda yapımcı elindeki kullanıcıları kaybetmediği sürece, zarara girmesinin çok zor olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bu raporu oluşturmak için Flurry, 2017'de dünya genelinde 2.6 milyar cihazı ve bir milyondan fazla uygulamayı takip etti. Ayrıca 2017 yılında uygulama pazarının üçte ikisi Android cihazlarına ait iken, Apple'ın tüm cihazlarının yüzde 34 pazar payına sahip olduğu söyleniyor.