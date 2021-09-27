Android ve iOS İçin Haftanın Mobil Uygulama Önerileri

Google Play Store ve App Store isimli uygulama mağazalarında çok sayıda uygulama yer alıyor. Peki, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacak uygulamalar neler? Bu yazıda, Android ve iOS platformları için haftanın mobil uygulama önerileri listesi hazırladık.

Haftanın Mobil Uygulama Önerileri Listesi

Android ve iOS platformları için haftanın mobil uygulama önerileri listesi hazırladık. Listede ücretsiz ve ücretli uygulamaların yer aldığını belirtelim. Listedeki bazı uygulamalar sayesinde üretkenliğinizi arttırabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz

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Uygulama içi satın alma: Yok

Hesap zorunluluğu: Gerekli değil

Akıllı telefon ya da tablette kullanmak için bir üretkenlik uygulaması arıyorsanız Schedule Mate isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüze sahip olan uygulama, gün içerisinde yapmanız gereken görevleri hızlı ve kolay bir şekilde planlayabilirsiniz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Schedule Mate sayesinde planlama ve zaman yönetimi yapabilirsiniz. Eklediğiniz görevleri renkler ile kategorize edebilirsiniz. Böylece oluşturduğunuz görevler arasında herhangi bir karışıklık meydana gelmez.

Görev oluşturma ekranında saat bilgisi ekleyebilirsiniz. Başarılı verimlilik uygulaması, belirlenen saatten 15 dakika önce uyarı veriyor. Böylece gün içerisinde yapmanız gereken işleri hatırlayabilirsiniz. Tamamladığınız görevleri ise pratik bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz

Reklam: Bulunuyor

Uygulama içi satın alma: Yok

Hesap zorunluluğu: Gerekli değil

Sahip olduğu şık kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken TallTaskk sayesinde yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz. Bu uygulama üzerinden bir alışveriş listesi hazırlayabilir, gün içerisinde yapmanız gereken görevleri ekleyebilir ve hatta not alabilirsiniz.

Başarılı uygulama yalnızca birkaç adımda yapılacaklar listesi oluşturulmasına olanak tanır. Yapılacaklar listesi oluşturma ekranında tarih ve saat bilgisi ekleyebilirsiniz. Belirlenen tarih ve saat geldiğinde uygulama bildirim gönderecektir.

Fiyat: Ücretsiz

Reklam: Bulunuyor

Uygulama içi satın alma: Var

Hesap zorunluluğu: Gerekli değil

Mobil cihazınızda kullanmak için bir hava durumu uygulaması arıyorsanız Todat Weather'ı ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama, 7/24 hava durumunun yanı sıra gerçek sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar hızı gibi bilgileri de sunuyor. Uygulama Android ve iOS platformlarında yer alıyor.

Fiyat: Ücretsiz

Reklam: Bulunuyor

Uygulama içi satın alma: Var

Hesap zorunluluğu: Gerekli değil

Barquode Matrix Manager isimli uygulama sayesinde barkod tarama işlemini pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada çeşitli temalar yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada uygulama içi satın alma mevcut.

Fiyat: 99,99 TL

Reklam: Yok

Uygulama içi satın alma: Yok

Hesap zorunluluğu: Gerekli değil

2021 Kanada Ekran Ödülleri'nde en iyi video oyunu dalında aday gösterilen Love - A Puzzle Box Filled with Stories, bulmaca türünü seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı mobil oyun Android ve iOS platformlarında bulunuyor.