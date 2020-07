Mobil Uygulamalar ve Oyunlarda Rekor İndirme!

Hala süren pandemi, internet kullanımını artırmakla birlikte mobil uygulama ve oyunlara ilgiyi artırdı. Analiz firması Sensor Tower’dan gelen son veriler, 2020’nin ikinci çeyreğinde 37.8 milyar rekor indirme ile mobil uygulama ekosisteminde benzeri görülmemiş bir büyümeye işaret ediyor. Apple App Store’da indirmeler yüzde 22.6 artışla 9.1 milyara ulaşırken, Google Play Store’da indirmeler yüzde 34.9 oranında artış göstererek 28 milyara ulaştı.

2020 İkinci Çeyrekte En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar

Uygulama analiz şirketi Sensor Tower, Apple App Store ve Google Play Mağazası için 2020 ikinci çeyrek indirme rakamlarını paylaştı. Salgın döneminde, en çok iş, sosyal ağ ve oyun kategorilerinde indirme gerçekleşirken, spor, seyahat ve navigasyon uygulamalarında kayda değer bir düşüş gerçekleşti. Beklenildiği gibi, Zoom yaklaşık 94 milyon indirme ilee App Store’da en çok indirilen uygulama oldu. Rekor, önceki çeyrekte 67 milyon indirme ile TikTok’taydı. Tüm olumsuzlara rağmen TikTok, App Store’da yaklaşık 71 milyon indirme ile en çok indirilen ikinci uygulama oldu. Yüzde 54’lük artış, Amerika ve Çin gibi pazarlardaki popülerliğinden kaynaklandı.

2020 İkinci Çeyrekte En Çok İndirilen Mobil Oyunlar

Oyunlara gelince, Lion Studios’un Save The Girl oyunu dünya genelinde 2020 ikinci çeyrekte en çok indirilen oyun oldu. Oyun, 100 milyonun üzerinde indirme aldı. PUBG Mobile, Go Knots 3D, Call of Duty: Mobile takip eden oyunlar oldu. Rapor, App Store’da Oyunlar kategorisinde 2.5 milyar indirme gerçekleştiğini, birinci çeyreğe kıyasla indirmelerin düştüğünü gösteriyor.