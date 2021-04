Bu Mobil Uygulamayı Kullanıyorsanız Hemen Şifrenizi Değiştirin!

Veri ihlalleri ile dolu 2021 yılında listeye yeni bir mobil uygulama daha katıldı. Kullanıcı verilerinin ele geçirildiği uygulamaların sayısı gittikçe artıyor ve bu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. Bu uygulamaların uğradığı siber saldırıları takip etmezseniz verileriniz bilgisayar korsanlarının eline geçebilir.

Facebook ve LinkedIn'den sonra yeni bir veri sızıntısı da ParkMobile isimli bir uygulamadan geldi. Kullanıcı bilgileri ele geçirilen bu seferki uygulama özellikle Kuzey Amerika'da oldukça popüler olan bir uygulama olarak önümüze çıkıyor.

ParkMobile Adlı Mobil Uygulama, Veri Sızıntısı ile Gündemde

ParkMobile isimli uygulama, Türkiye'de kullanılmıyor ancak 20 milyondan fazla kullanıcısı olan bir uygulama olarak hizmet verdiği ülkedeki Türk kullanıcılarının da bu veri sızıntısından etkilenmesi olasıdır. Park Mobile şu anda New York, San Francisco, Washington, Chicago, Miami, Dallas, New Orleans, St. Louis, Minneapolis, New Orleans, Pittsburgh, Dallas ve Philadelphia dahil olmak üzere 450'den fazla şehirde kullanılabiliyor.

Uygulama, sürücülere sağladığı kolaylıklar sayesinde özellikle hizmet verdiği şehirlerde sık tercih edilen bir uygulamadır. Popüler bir uygulama olması ise onu siber suçluların hedefi haline getirdi ve bilgisayar korsanları düzenlenen siber saldırı ile kullanıcı verilerini ele geçirmeyi başardı.

Veri ihlaline ilişkin bilgiler, uygulamanın birçok kullanıcısının e-posta adresi, doğum tarihini, telefon numarasını, plaka numarasını içeriyor. Veri sızıntısı ilk olarak siber güvenlik araştırmacısı Brian Krebs tarafından bildirildi.

Park Mobile, kullanıcılarına ilk olarak mart ayının sonunda bilgilendirmede bulundu. Şirketin açıklamasına göre yaşanan veri ihlalinde kullanıcıların kredi kartı gibi kritik öneme sahip bilgilerine erişilemedi. Şirkete göre ele geçirilen kullanıcı bilgileri arasında yukarıda belirtilen e-posta adresi gibi temel kullanıcı bilgileri yer aldı. Şirket ayrıca şifrelenen parolalara da erişildiğini ancak şifreleme anahtarına ulaşılamadığından parolaların şifreli olarak kaldığını belirtti.

Uygulamanın kullanıcıları güvende kalmak için şifre değiştirmenin yanı sıra e-posta hesabının şifresini de değiştirmeli ve aşağıdaki tavsiyelere dikkat etmelidir.