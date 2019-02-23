Mobil Uygulamalar Bilgilerinizi Facebook'a Gönderiyor Olabilir!

Sosyal medya devi Facebook hakkında Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı mobil uygulamaların kişisel verileri, kullanıcıların bilgisi dışında Facebook ile paylaştığı iddia edildi.

Wall Street Journal'ın 70 uygulama üzerinde yaptığı testlerde bu uygulamaların, kalp sağlığı, tansiyonu, hamilelik durumu, almayı düşündüğü evin fiyatı gibi hassas bilgilerini kaydettikten saniyeler sonra Facebook ile paylaştığı tespit edildi. Kullanıcıların Facebook ile herhangi bir ilişkisi olmasa bile verilerinin, sosyal medya platformu ile paylaşıldığına dikkat çekilen haberde, söz konusu verilerin kullanıcıların bilgileri ve istekleri dışında paylaşıldığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal tarafından incelenen ve on milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar arasında, Apple Store'da en çok indirilen sağlık uygulamalarından biri olan "Instant Heart Rate" ve emlakçılık sitesi "Realtor.com" da yer aldığı bildirildi.

Facebook Konu Hakkında Açıklama Yaptı!

Facebook tarafından yapılan açıklamada, gazetenin haberinde bahsi geçen uygulamalara, hassas verilerin gönderilmemesi için uyarıda bulunulduğu, uygulamaların bu uyarıya uymaması halinde şirketin adım atacağı belirtildi. Söz konusu uygulamaların, internet reklamları için Facebook ile veri paylaşımında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uygulama geliştiricilerine, kullanıcılarına bizimle paylaştıkları bilgiler konusunda açık olmalarını zorunlu kılıyoruz." denildi.

Son dönemde veri ihlali skandallarıyla gündeme gelen Facebook hakkında daha önce de, kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook veri gizliliğini ihlal etmeye devam mı ediyor? Yorumlarınızı bekliyoruz!