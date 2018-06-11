Mobilde Konsol Kalitesi Sunan The Elder Scrolls: Blades Duyuruldu

Electronic Entertainment Expo 2018 teknik olarak henüz başlamamış olsa bile şirketler düzenledikleri konferanslarla yeni oyunlarını duyurmaya başladılar. Konferans düzenleyen şirketlerden bir tanesi olan Bethesda ise mobil platformlara özel The Elder Scrolls: Blades isimli oyununu tanıttı.

The Elder Scrolls VI duyurusuyla birlikte oyuncuları heyecanlandırmayı başaran Bethesda, aynı konferans sırasında bir başka Elder Scrolls oyunu daha duyurdu. Android ve iOS platformlarına özel olarak geliştirilen The Elder Scrolls: Blades’in Skyrim heyecanını telefonlara ve tabletlere getireceği söylenirken, oyuncuların daha önce hiç görmedikleri bir deneyim yaşayacakları dile getirildi.

The Elder Scrolls: Blades’de oyuncuların, antik bir topluluk olan Blades’in bir üyesi olacakları ifade edilirken, sürgünden döndükten sonra eski düzeni geri getirmek için mücadele eden bir karakteri yönetecekleri söylendi. Rol yapma türünde olacak oyunun, konsol grafiklerinde çalışacağı ve rol yapma türünün bütün özelliklerini içerisinde barındıracağı belirtildi.

Yüksek grafik kalitesi, hikayesi ve oynanışıyla telefonlarınızda gerçek bir Elder Scrolls oyunu oynayacağınızı söyleyen Bethesda, başarılı sunumuyla birçok oyuncunun şimdiden beğenisini kazanırken, siz de oyunu denemek istiyorsanız hemen aşağıdaki “indir” tuşuna basabilirsiniz.