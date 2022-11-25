Mobile Legends Oyununda Veri Sızıntısı Yaşandı

Ülkemizde mobil platformun en çok oynanan oyunlarından biri olan Mobile Legends'te önemli bir veri sızıntısı yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamayla yaşanan veri sızıntısı doğrulandı.

12-15 Eylül tarihleri arasında yaşandığı belirtilen veri sızıntısı, 3.375 kullanıcı ve forum sitesi üyesini içeriyor. Ele geçirilen veriler arasında e-posta, cinsiyet, kayı tarihi, son ziyaret zamanı ve IP adresi gibi önemli bilgiler yer alıyor.

Verilerin bir web sitesinde kötü niyetli kişiler satışa çıkarıldığı da bazı oyuncular tarafından fark edilmiş durumda. Mobile Legends'in geliştiricisi Moonton, kullanıcıların konuyla ilgili kendilerinden bilgi alabileceklerini, ilgili konularda [email protected] adresinden iletişim kurmalarını belirtiyor.

3.375 Kullanıcının Verileri Sızdırıldı

KVVK tarafından açıklanan veri ihlali bildirimi şu şekilde: