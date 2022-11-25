Mobile Legends Oyununda Veri Sızıntısı Yaşandı
Mobil platformda en çok oynanan oyunlardan biri olan Mobile Legends'te veri sızıntısı gerçekleşti. İşte detaylar!
Ülkemizde mobil platformun en çok oynanan oyunlarından biri olan Mobile Legends'te önemli bir veri sızıntısı yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamayla yaşanan veri sızıntısı doğrulandı.
12-15 Eylül tarihleri arasında yaşandığı belirtilen veri sızıntısı, 3.375 kullanıcı ve forum sitesi üyesini içeriyor. Ele geçirilen veriler arasında e-posta, cinsiyet, kayı tarihi, son ziyaret zamanı ve IP adresi gibi önemli bilgiler yer alıyor.
Verilerin bir web sitesinde kötü niyetli kişiler satışa çıkarıldığı da bazı oyuncular tarafından fark edilmiş durumda. Mobile Legends'in geliştiricisi Moonton, kullanıcıların konuyla ilgili kendilerinden bilgi alabileceklerini, ilgili konularda [email protected] adresinden iletişim kurmalarını belirtiyor.
3.375 Kullanıcının Verileri Sızdırıldı
KVVK tarafından açıklanan veri ihlali bildirimi şu şekilde:
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Shangai Moonton Technology Co Ltd tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
- Veri sorumlusunun işletmekte olduğu Mobile Legends isimli oyun ile ilgili tartışma forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin bir web sitesinde paylaşılması sebebiyle veri ihlali meydana geldiği,
- Veri ihlalinin 12.09.2022 tarihinde başladığı, 15.09.2022 tarihinde sona erdiği ve 03.11.2022 tarihinde tespit edildiği,
- Veri ihlalinden 3.375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiği,
- Veri ihlalinden kimlik, iletişim(e-posta), işlem güvenliği ve diğer (kullanıcı kimliği, kullanıcı adı, alan ziyaretleri, cinsiyet, kullanılan alan, puanlar, itibar, varlık, katkı puanı, kayıt tarihi, son ziyaret zamanı, kayıt sırasında kullanılan IP, son ziyaret IP'si ve son etkinlik zamanı) verilerinin etkilendiği,
- İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili [email protected] e-posta adresinden bilgi alabilecekleri
açıklamalarına yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.11.2022 tarih ve 2022/1264 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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