MOBİSAD'dan İki Yıl Kullanılmayan Telefonlar Kapatılsın Talebi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, iki yıl sinyal alınamayan telefonların IMEI havuzundan çıkartılması talebinde bulundu.

'7 Yılın 2 Yıla Düşürülmesi Gerek'

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yedi yıl sinyal alınmayan telefonların IMEI havuzundan silinmesine yönelik yasal düzenlemelerin iki yıla çekilmesi gerektiğini açıkladı. Bunun klonlanan cihaz sayısını azaltacağını düşünen Turnacı, bu noktada klonlanan IMEI numaralarının kullanıcıların başına dert açması noktasında yararlı olacağını belirtti.

IMEI numalarının artık kimlik yerine geçtiğini belirten Turnacı, bu noktada yapılabilen bazı işlemlerin kullanıcıların mağduriyeti ile sonuçlanabileceğini söylüyor.

"Bugün IMEI numarası kullanıldığından dolayı ülkemizde ceza alan vatandaşlarımız var, hatta terör örgütüne üye olmaktan ceza alan vatandaşlarımız bulunuyor. Önce ilgili kurumlar ve sektör temsilcileri olarak öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bizim bu konuda bazı kuralları işletebiliyor olmamız lazım. Bu konular sürekli gündemimizde." diyen Turnacı, Türkiye'de 20 milyonun üzerinde ikinci el cep telefonu satışı olduğunu aktardı.

'KDV Yüzde Bir Olmalı'

Cep telefonunda ikinci el sektörüne de değinen Turnacı, ikinci el cep telefonu satışlarında KDV oranının yüzde 18 olduğuna vurgu yaptı.

"İkinci elde maalesef KDV oranı yüzde 18. Bu yüksek KDV oranı sektörü kayıt dışılığa itmekte ve devletimiz buradan hiçbir gelir elde edememekte. Aynı zamanda vatandaşlarımızın çeşitli mağduriyetlerine sebep olmaktadır." diyen Turnacı, "KDV oranı yüzde 1'e indirildiğinde bu ürünler, 20 milyon satılan ikinci el pazarı legal kanala hizmet edecek, devletimiz buradan vergi geliri elde edecek. Bizim öngörümüz 3 milyar liranın üzerinde devletimizin vergi geliri elde edeceği." diyerek iddialarını güçlendirdi.