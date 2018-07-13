Modacılardan Telefon Tutacağı Şeklinde Halhal Tasarımı

Lüks moda tasarımcılarının kıyafetleri çoğu zaman alay konusu olmasına karşın bir tür sanat akımı olarak görülüp, anlaşılmaya çalışılmıştı. Fakat Artisanal Show’da gösterilen telefon tutacağı şeklinde halhal tasarımı, işi bambaşka bir boyuta taşıdı.

Moda tasarımı temelde, duvara asılan sanat eserini giydirmekle alakalıdır. Tasarımlara sanat eseri gözüyle bakmak gerekirken kimi zaman tasarımcılar, telefon tutacağı örneğinde olduğu gibi, çoğu kişinin anlayamayacağı ve belki de gerçekten anlamsız işlerin altına imza atabiliyorlar. Böylesine tasarımların son örneklerinden biriyse 2018 Artisanal Show Sonbahar – Kış Sezonu defilelerinde gün yüzüne çıktı.

Paris merkezli moda evi Maison Margiela tarafından tasarlanan yeni sonbahar – kış sezonu kreasyonu, Los Angeles’ta düzenlenen etkinliğe katılanların beğenisine sunulurken, tasarımların ikisine eklenen telefon tutacağı şekildeki halhal, herkesi şaşırtmaya yetti.

Teknoloji üzerine odaklanan tasarımlarında halhal yerine telefon tutacağı kullanmayı yeğleyen Maison Margiela, beş farklı tasarımında telefon tutacağı kullandı. Tasarımlar moda evinin Facebook sayfasından paylaşılırken ise telefon tutacaklı tasarımlar “Göçebe Çekiciliği” olarak tanımlandı ve “zamansız gezginler ile teknolojiye bağımlılar arasındaki paralel gözlemler” şeklinde detaylandırıldı. Fotoğrafların yayınlanmasından sonra birçok kişi tasarımları anlamsız bulurken, kıyafetleri teknoloji ve tasarımın birleştirilmesine yeni bir bakış açısı olarak yorumlayanlar da oldu.

Sizce tasarımlar sanatsal bir bakış açısı mı? Ne düşünüyorsunuz?