Modern İnsanın Doğal Yaşam Süresi Bulundu

Avustralya'da yapılan yeni bir bilimsel çalışma, modern insanın doğal yaşam süresini ortaya çıkardı. Bir grup bilim insanı tarafından yeni bir tür DNA araştırması kullanılarak yapılan deneylerde, ilginç detaylara ulaşıldı.

Homo sapiens'in de dahil olduğu modern insan grubu üzerinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, modern insanların doğal koşullarda yaşam sürelerinin 38 yıl olduğunu keşfettiler.

Habere göre araştırmacılar, farklı türlerin ömrünü tahmin etmek için DNA analizi üzerine geliştirdikleri yeni bir yöntem sayesinde bu sonuçlara ulaştı. 200’den fazla türün genlerindeki verilerin araştırıldığı çalışmadan alınan sonuçlar, uzmanları oldukça şaşırttı, zira insanın ‘doğal’ ömrünün süresi, ortalama istatistiksel yaşa göre neredeyse 2 kat düşük çıktı.

Yine aynı yöntemle başka memeli türlerine dair bulgularını da paylaşan araştırma ekibi, soyları tükenen mamutların ortala ömürlerinmin 60 yıl olduğunu, Grönland balinasının doğal ömrünün ise eskiden düşünüldüğü gibi 210 yıl değil, 268 yıl olduğunu hesapladı.

Bununla birlikte bilimciler, son 200 yılda Homo Sapiens’in ortalama "doğal" ömür süresinin modern tıp ve yaşam tarzındaki değişimlere bağlı olarak 2 kattan fazla uzadığına dikkat çekti.