Modern İnsanın Şimdiye Kadarki En Eski Genomu Keşfedildi

Modern insanın en eski genomu bir kadından geliyor. 45.000 yıl öncesine dayandığı ifade edilen bir DNA dizisi, modern insanın Avrupa'daki eski yaşantısına ışık tutabilir. Çek Cumhuriyeti'nin başketi Prag yakınlarındaki bir bölgede keşfedilen kafatası Zlaty kun (Golden Horse) olarak adlandırıldı.

45.000 yıldan daha eski olduğu düşünülen kalıntılar, modern insanın erken genomu olarak bilinen eksiksiz bir DNA setini yeniden yapılandırmak için kullanıldı.

Modern insanın en eski genomu bir kadından geliyor

Genetik bilgi, Çek Cumhuriyeti'nde Prag yakınlarındaki alanda ortaya çıkarılan bir kafatasından geliyor. Çekçe'de Zlaty kun (Golden Horse) olarak adlandırılan bir bölgede keşfedilen bu genomun, bugüne kadar yeniden yapılandırılmış en eski modern insan genomu olduğuna inanılıyor.

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayınlanan bulgular, kadına ait olduğu düşünülen kafatasının yüzde 3 Neandertal soyunu barındırdığı ve Neandertaller'in modern insanlarla melezleştiği zamana yakın bir dönemde yaşadığını gösteriyor.

Daha önce modern insanlar için bilinen en eski DNA dizisi, Ust'-Ishim adlı bir Sibirya kasabasında bulunan 45.000 yıllık bir erkeğin bacak kemiğinden geliyordu.

Hem yeni genom hem de Ust'-Ishim genomu aşağı yukarı aynı miktarda Neandertal DNA'sı içeriyor. Ancak araştırmacılar Zlaty kun genomunun, Neandertal soyuna sahip bölümlerinin daha uzun olmasından dolayı birkaç yüz yıl daha eski olabileceğine inanıyor.

Prag'da çalışan ekip, kadının yaklaşık 50.000 yıl önce Afrika'yı terk ettikten sonra, Avrasya'daki en eski modern insan popülasyonlarından birinin parçası olduğunu düşünüyor. Bu göç, yaklaşık 41.000 yıl önce bölünen günümüz Avrupalıları ve Asya soylarının ortaya çıkmasına neden olan nüfusların varlığından öncesine işaret.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü yöneticisi Prof. Johannes Krause, “Neandertaller'den ve Afrika'yı birbirine karıştıran insanlardan 60 ila 80 kuşak sonra yaşadığını söyleyebiliriz. Bu, kafatasını aslında oldukça eski yapıyor. Şimdiye kadar dizgilenmiş en eski modern insan genomu diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Ancak ekip, Zlaty kun kadınının günümüz Avrupalılarında veya Asyalılarda bulunmayan bir gen nüfusuna ait olduğunu ve yaklaşık 40.000 yıl önce neslinin tükendiğini ekliyor.

Açıklamaya göre, Campanian Ignimbrite patlaması olarak bilinen İtalya'daki volkanik olay, kuzey yarımküredeki iklimi etkilemiş ve Avrupa'nın büyük bölümlerindeki Neandertaller'in ve modern insanların hayatta kalma şanslarını azaltmış olabilir.