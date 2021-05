Modern Warfare 3 Remastered Çıkış Tarihi Netleşmiş Olabilir

Görünüşe göre Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered çıkış tarihi netleşti. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, yenilenmiş sürüm bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Detaylar haberimizde.

Call of Duty serisinde belki de en çok sevilen alt seri Modern Warfare oluyor. Üçlemenin ilki 2007, diğer ikisi ise 2009 ve 2011 yılında satışa sunulmuştu. Ana senaryo modunun yanı sıra çok oyunculu modları ile de yoğun ilgi gören oyunlar, dünya çapında milyonlar satarak rekorlar kırmıştı. Activision yıllar sonra bu oyunlardan ilkinin Remastered versiyonunu, 2016 yılında öncelikle Call of Duty: Infinite Warfare’ın özel versiyonunu alanlara ücretsiz olarak vermiş ve daha sonrasında ise bağımsız olarak da satışa sunmuştu.

İkinci oyunun sadece ana senaryosunun dahil edildiği Remastered versiyonu ise uzun bir zamana yayılan söylentilerin ardından, geçtiğimiz yıl içerisinde öncelikle PlayStation 4 ve sonrasında PC ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuştu. Her iki oyunun Remastered versiyonu geliştirilmiş dokular ve animasyonlar, fizik tabanlı görüntü oluşturma, yüksek dinamik aralıklı ışıklandırma ve çok daha fazlası ile oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Peki Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sonrasında üçüncü oyun için de böyle bir iyilik düşünülüyor mu? Bu aslında uzun zamandır merak edilen bir konuydu. Hatta aynı ay içerisinde bu yönde birtakım söylentiler çıkmış ve bu yıl içinde satışa sunulacağına işaret edilmişti.

Bir yıllık bir sessizlikten sonra, Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered söylentileri bir kez daha gündeme geldi. Daha önceden sızdırdığı bilgiler ile itibar kazanmış olan TheMW2Ghost isimli Twitter kullanıcısı, hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile önemli detaylar aktardı.

Kullanıcının belirttiğine göre, üçlemenin son halkası da ikinci halkası gibi sadece ana senaryo modunun yenilenmiş versiyonu olarak gelecek. Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered adı altında satışa sunulacak olan oyun, kesin olmamakla birlikte yine bir aylığına PlayStation konsollarına özel olacağı söyleniyor. Sonrasında ise PC ve Xbox kullanıcıları ile buluşturulacakmış. Çıkış zamanı olarak bu yılın ikinci çeyreği hedefleniyormuş, ama TheMW2Ghost sonradan bir değişiklik olabileceğini de söylemeden geçmiyor. Ne var ki yenilenmiş sürümün kesinlikle bu yıl içerisinde satışa sunulacağını iddia ediyor.

Worded this a bit weird



So, it was originally set for Q2 of this year under a deal with PlayStation, but not sure if that’s still the case (date). Apparently it’s definitely still coming at some point this year