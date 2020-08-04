Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone beşinci sezon fragmanı yayınlandı. Bu hafta başlayacak olan yeni sezon öncesinde yayınlanan yeni fragman heyecan verici detayları barındırıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapan Activision ve Infinity Ward, sıradaki sezonun 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü başlayacağının haberini vermişlerdi. Hatta duyuruya ek olarak verilen ilk detaylarda, Shadow Company topluluğunun oyuna dahil olacağını da söylemişlerdi. Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunun sonunda ortaya çıkan bu topluluk, Call of Duty: Warzone hikayesine göre Allegiance ve Coalition arasındaki sürtüşmeden doğmuştu.

Kendilerine göre çalışma düzenleri ve gündemi olan Shadow Company topluluğu, Rozlin "Roze" Helms, Velikan ve lider Marcus "Lerch" Ortega üçlüsünden oluşuyor. Rozlin "Roze" Helms halihazırda Call of Duty: Warzone oyunundayken, geriye kalan Marcus "Lerch" Ortega ve Velikan ise beşinci sezon ile arkadaşlarının yanına katılacakmış gibi görünüyor.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone Beşinci Sezon Fragmanı

Şu an için yeni sezonda bizlere nelerin sunulacağına dair bütün detaylar paylaşılmış değil. Ancak haberimizin sonundan izleyebileceğiniz beşinci sezon fragmanı ile birçok kez gündeme gelen Verdanks stadyumunun artık açıldığını ve yağma yüklü olup da haritayı dolaşacak olan trenin de en nihayetinde harekete geçtiği teyit ediliyor. Bunların yanı sıra çok oyunculu mod için altıya altı Petrov Oil Rig ve Suldal Harbor haritalarının, Ground War için Verdansk Intl. Airport haritasının ve Gunfight için de Livestock haritasının ekleneceğini görebiliyoruz.

Keyifli seyirler dileriz!

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone beşinci sezonu hakkındaki detayları paylaşır paylaşmaz sizlere ulaştıracağımızdan emin olabilirsiniz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın!