Modern Warfare ve Warzone Beşinci Sezonu Başladı

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone beşinci sezonu bugün itibarıyla başladı. Activision ve Infinity Ward hem ilk gün hem de sezon genelinde bizleri nelerin bekleyeceğine dair detayları da paylaştılar.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak başlayan beşinci sezon için yayınlanan güncellemenin boyutu PlayStation 4 için 33.9 GB ve Xbox One için 49.8 GB. PC platformunda ise sadece ana oyuna sahip olanlar için 54.2 GB iken sadece Call of Duty: Warzone sahipleri için ise 47.4 GB.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone Beşinci Sezon Detayları

Shadow Company topluluğunun partiye dahil olacağı yeni sezonda, uzun zamandır bahsi geçen ve Acropolis National Arena olarak bilinen Verdansk stadyumu açıldı ve tren istasyonu en sonunda faaliyete geçti. Bu bağlamda, devasa bir yük treni de bütün haritayı dolaşmaya başlamış oldu.

Beşinci sezonun başlangıcı ile Warzone için Mini Royale adıyla yeni bir mod yayınlanıyor. Bu mod, standart Battle Royale'in daha hızlı tempolu versiyonu olacak. Operatör sayısı azaltılırken sunulan deneyimi hızlandırıyor. Yani başarıya giden yolda hızlı konuşlanmak, daimi hareket etmek ve diğer oyuncuları olabildiğince çabuk bir şekilde ortadan kaldırmanız gerekecek.

Bu mod için ayrıca içinde Juggernaut çıkacak olan sandıklar ve ustalık meydan okumaları da sizleri bekleyecek.

Yeni modun dışında harita üzerinde veya ikmal sandıklarında bulacağınız silahlar üzerinde güncellemeye de gidilmiş. Bunun sonucunda da karşınıza Common, Uncommon, Rare, Epic ve Legendary olarak sınıflandırılan yeni yeni silahlar çıkacak.

Activision ve Infinity Ward tarafından paylaşılan detaylar göre, önceki gün yayınlanan fragmanda da gördüğümüz üzere Gunfight modu için Livestock, çok oyunculu mod için Petrov Oil Rig ve Suldal Harbor ve Ground War için de Verdansk International Airport haritası, ilk günden seçilebilir olacak.

Çok oyuncu modların arasına Search and Destroy Double Down adıyla yeni bir mod daha eklendi. Search and Destroy Double Down ise Search and Destroy modunun on ikiye on iki oyunculu varyasyonu olacak.

Beşinci sezon ile birlikte Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için yeni bir Battle Pass geliyor. Yeni Battle Pass ile ilk etapta Shadow Company operatörü Lerch ve Archangel görünümü ve görevi ile Rodion ve % 10 daha fazla deneyim puanı kazanabilme imkanı açabileceksiniz. Lerch görevlerini tamamlayarak Gargantua ve Colossus görünümleri sizin olacak. Bunların yanı sıra, aşamaları geçerek yeni müzikler, amblemler, çıkartmalar, kartvizitler, silah süsleri, araç ve operatör görünümleri, pusula saat, ek COD puanları ve yeni silah planlarının yanı sıra on beşinci aşamada hafif makineli tüfek ISO ve otuz birinci aşamada da taarruz tüfeği AN-94 açabilmek de mümkün olacak. Son aşamaya ulaşmanız durumunda ise Roze için Rook görünümü ve The Veil araç görünümü ve çok daha fazlasını kazanabileceksiniz.

Zamandan tasarruf etmeyi isterseniz, 1000 COD puanı karşılığında Battle Pass satın alabilir ve Lerch operatörünüz ve yüz aşama içeriğiniz ve 1300 COD puanınız olacak. 2400 COD puanı karşılığında Battle Pass Bundle alarak yüz aşamanın tamamını açmanın yanı sıra ilk yirmi aşamayı otomatik olarak atlamış sayılacaksınız.

Sezonun geri kalanında ise Velikan ve Morte adıyla iki yeni operatör, Ground War Reinforce ve Bare Bones adıyla iki yeni çok oyunculu mod daha katılacak. Bare Bones, Killstreak'in, Field Upgrade'in ve takviyelerin olmadığı ve TDM, Domination, HQ, Hardpoint ve Kill Confirmed kurallarının izinden gidilen bir mod olacak. Ayrıca bir sezon ortası etkinlik de planlanıyor.

Call of Duty: Warzone için King Slayer modunun, Dual Kodachis dahil iki yeni silahın ve çok daha fazlasının ekleneceği de söyleniyor.

Son olarak, 7 Ağustos 2020 Cuma günü TSİ 20:00 - 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü TSİ 20:00 arasında Call of Duty: Warzone üzerinden Call of Duty: Modern Warfare çok oyunculu modunu deneyebilecekler. Sadece beş harita seçilebilir olacak ama aralarında Suldal Harbor ve Petrov Oil Rig gibi yeni sezon ile gelenler de olacak.