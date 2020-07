Modern Warfare ve Warzone Beşinci Sezonu Tarihi Verildi

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone beşinci sezonu 5 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. İlk fragman, Activision ve Infinity Ward tarafından yayınlandı. Ayrıca dördüncü sezon ile iç kısım eklenen stadyum, yeni sezonda açılacakmış gibi görünüyor.

Mart ayı itibarıyla yayınlanan Call of Duty: Warzone, ilk günden Battle Pass sistemine dahil edilmişti. Haliyle yeni içerikler bu oyun için de yayınlanıyor. Call of Duty: Warzone aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare hikayesini de her yeni sezon ile devam ettiriyor. Beşinci sezon da farklı olmayacak. Activision sayfası üzerinden de ilk detaylar paylaşıldı.

Modern Warfare ve Warzone Beşinci Sezonu Geliyor

Beşinci sezon yaklaşırken, meydana gelen olaylar Allegiance ile ismen bağlaşık Shadow Company topluluğunun kurulmasına yol açmıştı. Bu topluluk ile Call of Duty: Modern Warfare 2 ana senaryosunun sonunda karşılaşmıştık. Elit bir PMC (Özel Askeri Şirket) olan ve Coalition ve Allegiance rekabetinden doğan Shadow Company, kendisine özgü bir sisteme ve gündeme sahip ve Mr. Z ile savaşmaya da hazır.

Topluluğun ilk açıklanan operatörleri Rozlin "Roze" Helms, Velikan ve lider konumundaki Marcus "Lerch" Ortega. Roze halihazırda oyundayken, diğerleri beşinci sezon ile topluluğun da dahil olması neticesinde karşımıza çıkacaklardır.

Shadow Company dışında, dün Call of Duty Twitter hesabı üzerinden Verdansk stadyumu ile ilgili de bir paylaşım yapıldı. Buna göre, kullanıcılardan stadyum için isim önerisinde bulunmaları istenmiş. Yeni sezon ile bahsi geçen stadyum açılacakmış gibi görünüyor.

Son olarak, beşinci sezon duyurusuna özel olarak yayınlanan yeni fragmanda nükleer başlıklı füzeleri, yer altı sığınaklarına sızan ekipleri ve tren istasyonunu görebiliyoruz. Bir ihtimal Bunker 11 içindeki nükleer başlıklı füzeler ve haritayı gezinecek olan tren, en nihayetinde sahneye çıkacak olabilir.