Modern Warfare ve Warzone Cadılar Bayramı Etkinliği Bu Hafta Başlıyor

Bu hafta ile Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyuncuları için eğlenceli olabilecek bir süreç başlıyor. Activision ve Infinity Ward tarafından yapılan duyuru ile Modern Warfare ve Warzone Cadılar Bayramı etkinliği, yarın itibarıyla başlıyor. Detaylar haberimizde.

Her sene olduğu gibi bu sene de Cadılar Bayramı zamanı yaklaşıyor. Bu özel gün, oyun sektöründe de farklı şekillerde kutlanıyor. Dijital mağazalarda sınırlı süreliğine Cadılar Bayramı indirim kampanyaları ve belirli tarihler arasında gerçekleşen çeşitli oyun için etkinlikleri görebiliyoruz. Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için de benzer bir durum söz konusu olacak.

Modern Warfare ve Warzone Cadılar Bayramı Etkinliği Neler İçerecek?

Altıncı Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone sezonunun başlaması ile haberdar olduğumuz Haunting of Verdansk, bugünden itibaren 3 Kasım 2020 tarihinine kadar sürecek. SAW ve The Texas Chainsaw Massacre temalı iki paket de oyuncuların beğenisine sunulacak. SAW paketinde The Phlebotomozier Lethal Equipment parçası, Morte için Billy görünümü, SAW temalı taarruz tüfeği ve av tüfeği, kargo kamyonu görünümü, simgesel üç tekerlekli bisiklet süsü, dört parça özelleştirme içeriği ve fırlatılabilir özel bir bıçak bulunacak. The Texas Chainsaw Massacre ise, Velikan için Leatherface görünümü, bir araç kornası, beş ek eşya ve Stock eklentisi ile Family Heirloom ve SMG silahları ve tek elle kullanılan çekiç için plan ile gelecek.

Bu iki paketin dışında, Dr. Karlov Lives paketi ile kötü şöhretli Verdansk efsanesi olan Dr. Karlov da savaşa dahil olacak. Bale için sunulacak olan görünümün bulunduğu pakette, beraberinde yeni iki silah, bir fırlatabilir bıçak, bir araç gürünüm ve silahınız için daha başka kozmetik eşyalar da oyuncuların beğenisine sunulacak.

Elbette Haunting of Verdansk etkinliğinin tek getirileri bu olmayacak. Warzone haritası, Trios gibi seçili modlarda etkinliğe uygun olarak gece vaktine geçiş yapacak. Buna bağlı olarak da termal görüş ekipmanları kullanabilecek veya bu ekipmanları kullanan oyunculara karşı kullanabileceğiniz Cold-Blooded takviyesi (Perk) sizi bekleyecek. Bunların yanı sıra, oyun boyunca vantrilok bir bebek ve Krovnik Farmland bölgesinde dolaşan zincirli testereli katil ile de burun buruna geleceksiniz.

Verilen detayların dahası ise Cadılar Bayramı etkinliği sırasında Trick or Treat sistemi aktif olacak. Bütün oyuncuların katılımda bulunabileceği bu sistemde, gece veya gündüz fark etmeksizin, belirli bölgelere özel Supply Box’lar düşecek. Bu kutulardan taarruz tüfeği Return to Dust ve yakın dövüş silahı The Cleaver için olan dahil silah planları, holografik saat, süsler, çıkartmalar, spreyler, kartvizitler ve amblemler çıkacak. Ne var ki içlerinden bazılarından da beklenmedik sürprizlerin de sizleri beklediğini söyleyelim.. Toplamda on altı farklı ödülü toplamanız durumunda da Pumpkin Punisher isimli Legendary taarruz tüfeği planı hediyeniz olacak.

Haunting of Verdansk özel bir Battle Royale varyasyonu olan Zombie Royale ile gelecek. Bu varyasyon sınırlı süreliğine aktif olacak. Oynanış olarak öldüğünüz zaman, Gulag’a gönderilmek yerine, daha hızlı hareket etme, daha iyi zıplama, daha ölümcül yakın mesafeli saldırılar ve termal görüş gibi özel yetenekleri olan zombie olarak dirileceksiniz. Ölen her bir oyuncu bir şırınga bırakıyor. Eğer zombie olarak iki tane toplarsanız, normal oyuncu olarak haritaya geri dönebiliyorsunuz. Kazanan taraf olmak için de hayatta kalan son operatörün bulunduğu takım olmak gerekiyor.

Call of Duty: Modern Warfare tarafında ise ilk etapta Onslaughter ve ikinci hafta TDM Snipers Only olmak üzere iki yeni mod gelecek. Onslaughter modunda, bir noktadaki Juggernaut kıyafetini giyip de belirtilen noktaya gitmek durumunda olacaksınız. TDM Snipers Only ise, adından da anlayabileceğiniz üzere sadece keskin nişancı tüfeği kullanmak mümkün olacak. Önceden hazırlanmış beş hazır setten (loadout) birini seçmeniz gerekecek. Hedef puana ilk ulaşan ekip de galip gelmiş sayılıyor.

Son olarak, Gunfight Tournament, ikinci hafta için çifte deneyim puanı kazanabileceğiniz hafta sonu etkinliği ve JAK-12 silahı Haunting of Verdansk boyunca oyunculara sunulacak diğer içerikler olarak karşımıza çıkacak.