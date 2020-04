Yeni Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'a İçerikleri Geliyor

Bu hafta, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için yepyeni bir hafta. Üçüncü sezonun başlamasıyla birlikte yeni yeni içerikler oyuncuların beğenisine sunuluyor. Peki, bu hafta için listede neler var? Activision sayfasından yapılan paylaşım ile Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için sunulacak olan içerikler hakkında bilgiler verildi.

Yeni Call of Duty: Modern Warfare içerikleri neler?

Infinity Ward tarafından verilen bilgiye göre, öncelikle önümüzdeki hafta sonunda Double XP ve Double Weapon XP etkinlikleri olacak.

Ronin isimli yeni bir karakter daha gelecek. Eğer bu karakteri istiyorsanız, kendisine ait paketi almanız gerekiyor. Daha sonrasında Call of Duty: Modern Warfare çok oyuncu modlarına ek olarak Call of Duty: Warzone oynarken de seçebileceksiniz.

Bu hafta ayrıca Cabin Fever adıyla yeni bir Playlist eklenecek. Bu Playlist küçükten orta büyüklüğe kadar değişen Rust, Shipment, Shoot House, Hideout ve Hackney Yard altıya altı birçok çok oyunculu mod haritası getirecek. Ayrıca çeşitli ölüm maçı ve hedef tabanlı oyun modları da içerecek.

Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare oyununa ek olarak Call of Duty: Warzone için de oyun içi mağazanın güncelleneceğini söylüyor. Bu güncelleme ile Fool's Gold II ve Toxic Ooze adıyla iki yeni silah paketi gelecek. Her iki pakette Legendary silah planı olacak. Fool's Gold II içeriğinde Legendary Deep Pockets beraberinde Bankroll Epic silah planı, bir kartvizit, amblem ve sprey ile gelecekken Toxic Ooze içeriğindeki Legendary Sludge planının yanında Epic SMG planı, bir amblem ve kartvizite sahip olabileceksiniz.

Bu hafta Cranked adıyla yeni bir oyun modu daha gelecek. İlk olarak Call of Duty: Ghosts oyununda seriye dahil olan bu modun oynanış sistemine göre Team Deathmatch ile benzerlik gösteriyor ama seri oynamanız gerekiyor. Öyle ki bir düşman oyuncuyu öldürdükten sonra diğerini öldürmeniz için otuz saniyeniz var. Eğer bulamaz veya bulur ama otuz saniye içerisinde öldüremezseniz, ölüyorsunuz.

Son olarak, bu hafta ayrıca Gunfight Trios turnuvaları da başlayacak. Tek elemeli stilde oynanacak olan bu turnuvalarda hedef ise on altı takım içerisinde zirveye oturmak olacak.

Yeni Call of Duty: Warzone içerikleri neler?

Call of Duty: Warzone tarafında aslında çok büyük bir yenilik olduğunu söylenemez. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Trios modu geri dönmüştü. Infinity Ward ve Raven Software üçüncü sezonun başlaması ile popüler modu geri çekip yerine Quads'ı koymuştu ama oyuncuların yoğun tepkisi sonrasında Trios Call of Duty: Warzone oyununa geri dönmüştü. Yani bu hafta yine Solos, Trios ve Quads modlarında oynayabileceksiniz. Eğer Plunder hoşunuza gitmişse, Playlist güncellemesi ile Plunder Trios gibi güzel bir alternatifiniz olacak. Yani üç arkadaş bir araya gelip, paraları ceplerinize indirebileceksiniz.