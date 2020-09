Modern Warfare ve Warzone 6. Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı

Modern Warfare ve Warzone 6. sezon için ilk fragman dün akşam itibarıyla yayınlandı. Resmi duyuru ile başlangıç tarihi belli oldu. İlk detaylar ise haberimizde.

Call of Duty: Black Ops Cold War ile buluşacağımız zaman yaklaşırken, Activision ve Infinity Ward da Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için yeni sezonun hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Yapılan resmi duyuru ile altıncı sezonun 29 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı belli oldu.

Modern Warfare ve Warzone 6. Sezon Detayları Neler?

Şu an için tüm detaylar verilmiş değil ama her yenisinde olduğu gibi yeni sezonda da tanıdık yüzler geri dönüş yapmaya devam edecekler. Coalition ve Allegiance topluluklarının arasındaki geçici askeri Armistice birliğinin dağılması sonrası devam eden çatışmada Captain Price için yardımcı olmak adına Urzikstani Liberation Force kurucusu Farah ve Chimera lideri Nikolai de Verdansk üzerindeki savaşa dahil olacaklar. Farah altı sezon Battle Pass kapsamında anında, Nikolai ise yüzüncü aşamaya ulaşmanız durumunda seçilebilir olacak. Her iki karakter için operatör görevlerini tamamlayarak hem alternatif görünümler hem de daha başka ödüller açabilmeniz de mümkün olacak.

Bu iki yeni operatörün dışında, haritaya metro sisteminin geleceği de açıklandı. Verilen bilgiye göre, haritayı dolaşacak olan bu sistemin Stadium (Stadyum), Downtown (Şehir Merkezi), Promenade ve Airport (Havalimanı) gibi noktalarda da durağı olacakmış.

Her zaman olduğu gibi altıncı sezonun da başlamasına yakın veya başladığı gün, yeni haritalar, silahlar, çok oyunculu ve Call of Duty: Warzone modları ve mod varyasyonları ve Battle Pass içerikleri hakkında merak edilen tüm detayları öğreneceğiz. Ancak o zamana kadar, yeni sezon için yayınlanmış olan tanıtım fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz.