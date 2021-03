Yapılan duyuru ile Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone boyutu düşecek. Bugün yayınlanan güncelleme ile her iki oyunun sabit disk üzerindeki yükü azaltılacak. Peki bu oran ne seviyede? Detaylar haberimizde.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone, yayınlanmalarından bu yana gerek güncellemeler gerekse de Battle Pass sistemi etkisiyle tam bir sabit disk katilleri haline gelmişlerdi. Her ne kadar gereksiz görülen bileşenlerin kaldırılması ile bu durumun bir parça önüne geçilebilmiş olsa da, hiçbir şeyden feragat etmek istemeyen oyuncular için can sıkıcı olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Activision ise bu duruma bir el atmak amacıyla önemli bir hamlede bulundu ve oyunun dosya boyutunun azaltılacağını duyurdu.

Modern Warfare ve Warzone Boyutu Ne Kadar Düşecek?

Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun sezon arası güncellemesi Season 2 Reloaded paylaşımında bahsedilene göre, PlayStation konsollarında 10.9 GB, Xbox konsollarında 14.2 GB ve PC için de 11.8 GB civarı bir düşüş olacak. Eğer beraberinde Call of Duty: Modern Warfare da yüklüyse, PlayStation konsolları ve PC için bu değer 30.6 GB ve Xbox konsolları için de 33.6 GB olacak.

Aynı paylaşımda belirtilene göre, sıradaki güncellemenin boyutu da küçümsenmeyecek kadar fazla. Öyle ki, güncellemenin PlayStation 4 ve 5 boyutu 52 GB, Xbox One ve Series boyutu 57.8 GB ve PC boyutu ise 52.4 GB. Eğer bilgisayarınızda Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone birlikte yüklü ise, güzelinden bir 133.6 GB boş alana ihtiyacınız olacak.

Yeni Black Ops Cold War ve Warzone İçerikleri Yayınlandı

Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için sezon arası güncellemesi olan Season 2 Reloaded bugün itibarıyla yayınlandı. Oyunun resmi sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, bu güncelleme ile çok oyunculu mod için Miami Strike (6v6), Mansion (2v2 ve 3v3), Multi-Team için Golova haritaları, Multi-Team Hardpoint modu, yeni Prop Hunt haritaları, silah ayarlama sistemi, Zombies için Sanatorium adıyla yeni bir Outbreak bölgesi, yeni Outbreak görevi Secure, Dirt Bike adıyla yeni bir araç, Onslaught için yeni içerik, Wolf adıyla yeni bir operatör ve daha fazlasını sunacak.

Sezonun geri kalanında ise Gunsmith Customs, çok oyunculu tarafı için Gunfight Tournaments ve Blueprint Gun Game modlarını, Rivas adıyla yeni bir operatör ve ZRG 20mm Sniper adıyla yeni bir silahı oyuncuların beğenisine sunacak.