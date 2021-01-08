Moderna Aşısı Ne Kadar Süre Bağışıklık Sağlayacak?

Moderna aşısının ne kadar süre boyunca bağışıklık sağlayacağı uzun bir zamandır merak edilen sorular arasında yer alıyor. Moderna CEO’su Stephane Bancel, düzenlenen bir etkinlik sırasında şirketin yeni tip koronavirüse karşı geliştirmiş olduğu aşının kaç yıl boyunca koruma sağlayacağına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Moderna Aşısı Bağışıklık Süresi Ne Kadar?

Batı ülkelerinin yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adaylarından bazıları acil durum izni aldı. Bu aşılardan bazıları Pfizer ve BioNTech’in ortaklığında geliştirilen aşı, Moderna’nın geliştirdiği aşı ve AstraZeneca ile Oxford’un geliştirdiği aşıdır. Pfizer ile BioNTech’in aşısı ve Moderna’nın aşısı mRNA ile geliştirilmiştir. Benzer etkinlikler göstererek vakaların yaklaşık %95’ini önleyebilir. Oxford aşısının etkinliği ise daha düşük ve farklı bir teknik kullanıyor. Ayrıca Oxford’un aşısı yalnızca İngiltere ve Hindistan’da onaylandı.

Moderna, AstraZeneca ve BioNTech’in aşısının yanı sıra Rusya’nın şu an genel nüfusta kullanılan kendi aşısı da bulunuyor. Rusya’nın aşısının yanı sıra Çin’in aşısı da bulunuyor. Çin de Rusya gibi faz 3 denemeleri henüz tamamlanmadan aşı adaylarını test etmeye başladı.

Faz 3 denemeleri özellikle COVID-19 gibi bir salgına karşı geliştirilen aşıda hem etkinlik hem de yan etkileri doğru değerlendirmek için önemli bir aşamadır. Aşının ne kadar etkili olduğu ve ne gibi yan etkileri olduğu konusunda soru işaretleri giderecek türde cevaplar sunar. Araştırmayı tamamlayan hiçbir şirket, COVID-19'a karşı bağışıklığın ne kadar süreceğine dair bir açıklamada bulunmuyor. Aşıların enfeksiyonu engelleyip engellemediği konusuna açıklık getirilmesi gerekiyor. Ölüme yol açabilecek ciddi bir hastalığın gelişmesini engeller ancak araştırmacılar bütün bunlara rağmen bağışıklık süresi konusunda açıklamada bulunmaktan kaçınıyor.

Moderna CEO’su Stephane Bancel şu an çalışmalarını sürdüren diğer şirketlerin aksine aşının ne kadar bağışıklık sağladığı ile ilgili bir tahmini olduğunu söyledi ve aşının tahminen ne kadar bağışıklık sağlayabileceğine dair umut verici bir açıklama yaptı.

Bancel, koronavirüs aşısının iki yıla kadar bağışıklık sağlayabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Bancel’in açıklamasının şu an bilimsel olarak herhangi bir desteği bulunmuyor ancak Moderna, aşı adayını sekiz aydan daha uzun bir süre önce alan faz 1 gönüllüleri hakkında çok yakın bir zamanda önemli verilere sahip olacak.