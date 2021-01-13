Moderna Aşısının Bağışıklık Süresi Açıklandı

Moderna aşısının bağışıklık süresi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna CEO’su Stephane Bancel, yeni tip koronavirüs döneminde en çok merak edilen soruyu yanıtladı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Moderna Aşısının Bağışıklık Süresine İlişkin Açıklama

COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye başladığı günden itibaren çok sayıda insan aşının ne zaman kullanıma sunulacağını merak ediyordu. Yeni tip koronavirüs salgınını sonlandırmak için dünya genelinde yapılan çalışmalar sonucunda birçok aşı geliştirildi. Peki, COVID-19’a karşı geliştirilen bu aşılar ne kadar süre bağışıklık sağlıyor? Bu soru günümüzün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna CEO’su Stephane Bancel, mRNA teknolojisi kullanarak geliştirdikleri COVID-19 aşısının virüse karşı ne kadar süre bağışıklık sağladığı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bancel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşının en az bir yıl bağışıklık sağlayabileceğini açıkladı.

Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, Moderna firması tarafından üretilen aşının Amerika Birleşik Devletleri’nde acil kullanım için onaylanan iki aşıdan bir tanesi olduğunu belirtti. Klinik çalışmalar, aşının hastalığı önlemede oldukça etkili olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan açıklamada, aşını Birleşik Krallık ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ve bulaşıcılık oranı çok yüksek olan mutasyonlu koronavirüse karşı da etkili olduğu belirtildi.

Bancel, yıl sonuna kadar 600 milyon ile 1 milyar doz arasında aşıyı teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş yeni başkanı Joe Biden, 21 Aralık 2020 tarihinde BioNTech ve Pfizer’ın COVID-19 aşısını canlı yayında yaptırmıştı.

Koronavirüs Aşısı ile Grip Aşısı Birlikte Olunabilecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısı ile birlikte diğer aşılar (grip aşısı, zatürre aşısı) olunabileceğini söylemişti. Prof. Dr. Kara, “Burada dikkat etmemiz gereken, bazı bilgilerimiz yeni olduğu için aşının cevabını değiştirmediğinden emin olmamız lazım. O nedenle de bugün için tercihen aralarındaki süre en az 14 gün olsun, eğer mümkünse bu süreyi 28 güne bırakalım ama grip mevsimi geldi, grip aşısı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.