Moderna'dan Kahreden Covid-19 Açıklaması: Virüs Ortadan Kalkmayacak

Moderna'nın Covid-19 varyant açıklaması korkutuyor. Moderna CEO’su Stephane Bancel'e göre Güney Yarım Küre'nin önümüzdeki döneminde yeni Covid-19 varyantları görebiliriz. Bu durum, virüsün hayatımızdan bir süre daha çıkmayacağına işaret olabilir.

Moderna CEO’su Stephane Bancel yaptığı son açıklamada, daha fazla Covid-19 varyantının ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.

Şirketin ilk çeyrekteki gelirleriyle ilgili konuşan CEO Bancel, virüs dünya çapında dolaşmaya devam ettikçe, insanların da iki dozluk Covid-19 aşısı almaları gerekeceğini söyledi.

Moderna CEO’su, “Dünya çapında yeni endişe çeşitleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Önümüzdeki altı ay içinde, Güney Yarım Küre sonbahar ve kış aylarına girerken, daha fazla endişe çeşidinin ortaya çıktığını görebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Güney Yarım Küre Afrika, Avustralya, Güney Amerika’nın çoğu ve Asya’nın bazı kısımlarını içeriyor. Bu bölgede yeni varyantların çıkacağına inanan Bancel, "Virüsün gitmeyeceğini düşündüğümüz için takviye aşıların da yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Moderna'nın Covid-19 varyant açıklaması korkutuyor

CEO’nun yorumları, Moderna aşısının ilk kez Güney Afrika ve Brezilya’da tanımlanan B.1.351 ve P.1 varyantlarına karşı ümit verici bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu göstermesinden sonra geldi. Varyantlar Türkiye dahil pek çok ülkeye yayılmış durumda.

Moderna aşısıyla ilgili veriler ön bilgilerden oluşuyordu ve henüz hakem incelemesine tabi tutulmamıştı.

Moderna'nın aşısı, dört hafta arayla verilen iki doz gerektiriyor. Pfizer ve Johnson & Johnson's gibi, tek doz Covid-19'a karşı oldukça etkili, ancak şirket yöneticileri bu güçlü korumanın zamanla azalmasını bekliyor. Pfizer'ın aşısı da iki dozluk iken, J&J aşılaması sadece tek dozdan oluşuyor.

Perşembe günü Moderna, başarılı aşısının satışlarının şimdiye kadarki ilk üç aylık karını artırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Gelir raporuna göre, Moderna’nın Covid-19 aşısı 1,7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Şirket ayrıca, aşı için 2021 satış tahminini 18,4 milyar dolardan 19,2 milyar dolara yükseltti. Bancel, şirketin tüm hükümetlerle 2022 için görüşmelerde ve anlaşmalarda aktif olarak yer aldığını söyledi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi. ABD merkezli biyoteknoloji ve ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen aşı, DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından incelendi.