Moderna'nın Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Etkili? Son Sonuçlar Açıklandı!

Moderna'nın koronavirüs aşısı ne kadar etkili? Haftasonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlar açıklandı. Moderna'nın koronavirüs aşısı ne kadar etkili? Merak edilen soruya yanıt verildi.

Moderna'nın Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Etkili?

Moderna tarafından yapılan açıklamada geliştirilen koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığı bilgisi paylaşıldı. Aşının yüzde 94,1’lik başarı oranına sahip olduğu duyuruldu. Ciddi vakalarda etki oranının yüzde 100 olduğu belirtildi.

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz"

Moderna'nın aşısı, başarıyı ilan eden ikinci büyük aşı olarak öne çıkıyor. Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, 9 Kasım'da devam eden bir çalışmanın erken incelemesinde, aşılarının COVID-19'u önlemede % 90'dan fazla etkili olduğunu açıklamıştı.

Moderna'nın standart soğutma kullanılarak 30 güne kadar saklanabileceği açıklandı. Bu, Pfizer'in aşısına kıyasla dağıtım zorluğunu büyük ölçüde basitleştiriyor. Moderna'nın aşısı, hastanelerin ve kliniklerin alışkın olduğu tipik bir sıcaklık gereksinimi olan -4 Fahrenheit'ta altı aya kadar saklanabilir.

Moderna'nın aşısının bazı önemli yan etkileri var. Moderna'nın aşısından kaynaklanan çoğu yan etki hafif veya orta şiddette iken, bazı gönüllülerde tıbbi açıdan önemli ancak hemen yaşamı tehdit etmeyen ciddi yan etkiler görüldü. Katılımcıların %5.2'si şiddetli eklem ağrısı,%4.5'i kötü baş ağrısı,%4.1'i enjeksiyon bölgesinde ağrı ve %2.0'ı enjeksiyon bölgesinde kızarıklık yaşadı.