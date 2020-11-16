Moderna'nın Koronavirüs Aşısı Yüzde 94,5 Etkili! İşte Bilmeniz Gerekenler

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor ve aşı çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Moderna'nın koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğu açıklandı. Moderna'nın koronavirüs aşısı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

Moderna'nın Koronavirüs Aşısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir adım daha atıldı. Moderna'nın deneysel koronavirüs aşısının COVID-19'u önlemede oldukça etkili olduğu bilgisi gündeme damga vurdu. Moderna, başarısını basın açıklaması ile duyurdu ve aşısının yeni tip koronavirüs hastalığını engellemede %94,5 etkili olduğunu açıkladı.

Moderna'nın aşısı, başarıyı ilan eden ikinci büyük aşı olarak öne çıkıyor. Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, 9 Kasım'da devam eden bir çalışmanın erken incelemesinde, aşılarının COVID-19'u önlemede % 90'dan fazla etkili olduğunu açıklamıştı.

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Business Insider ile yaptığı bir video röportajında, "Bunlar, birçok Amerikalıya ve dünyadaki birçok insana yardım edecek iki mükemmel aşıdır." dedi. Moderna'nın 30.000 kişilik son aşama denemesinin ilk analizine göre aşısı% 94.5 etkili. Sonuçlar birçok uzmanın beklediğinden daha iyi. Moderna'nın aşısı, Pfizer'ın aşısının aksine derin dondurucu gerektirmiyor. Pfizer, aşıyı hava ve kara yoluyla GPS sıcaklık izleme cihazlarıyla birlikte kuru buz kullanarak sevk edecek.

Moderna'nın standart soğutma kullanılarak 30 güne kadar saklanabileceği açıklandı. Bu, Pfizer'in aşısına kıyasla dağıtım zorluğunu büyük ölçüde basitleştiriyor. Moderna'nın aşısı, hastanelerin ve kliniklerin alışkın olduğu tipik bir sıcaklık gereksinimi olan -4 Fahrenheit'ta altı aya kadar saklanabilir.

Moderna'nın aşısının bazı önemli yan etkileri var. Moderna'nın aşısından kaynaklanan çoğu yan etki hafif veya orta şiddette iken, bazı gönüllülerde tıbbi açıdan önemli ancak hemen yaşamı tehdit etmeyen ciddi yan etkiler görüldü. Katılımcıların %5.2'si şiddetli eklem ağrısı,%4.5'i kötü baş ağrısı,%4.1'i enjeksiyon bölgesinde ağrı ve %2.0'ı enjeksiyon bölgesinde kızarıklık yaşadı.

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