Moderna ve Pfizer'in Koronavirüs Aşılarının Yan Etkileri Duyuruldu

Koronavirüs aşısının yan etkileri ne? Aşı çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Moderna'nın koronavirüs aşısı ve Pfizer'in koronavirüs aşısının hangi yan etkilere sahip olduğu ile alakalı bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar.

Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri Ne?

Koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. Geliştirien koronavirüs aşılarının yan etkileri hakkında açıklama yapıldı. Amerikan Tabipler Birliği uzmanları tarafından koronavirüs aşısının yan etkileri duyuruldu.

Moderna'nın koronavirüs aşı testlerine katılanların yüzde 2.7’si, ilk dozdan sonra tek hoş olmayan etkinin aşı yapıldığı yerde duyulan acının olduğunu söyledi. İkinci dozdan sonra deneklerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’da kas ağrısı, yüzde 5.2’de eklem ağrısı, yüzde 4.5’inde baş ağrısı, yüzde 4.1’de de aşı yapıldığı yerde acı saptandı.

Moderna'nın geliştirdiği aşının yeni tip koronavirüs hastalığını engellemede %94,5 etkili olduğunu açıklanmıştı. Moderna'nın aşısı, başarıyı ilan eden ikinci büyük aşı olarak öne çıkmakta.

Pfizer'in koronavirüs aşı testlerine katılanların yaklaşık yüzde 4’ü ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettiklerini söyledi ve diğer yan etkilerle ilgili herhangi bir şikayet olmadı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu bilgisi aktarılmıştı.

Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs Belirtileri

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: