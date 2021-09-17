Moderna ve BioNTech'in Değeri Salgın Sürecinde Ne Kadar Arttı?

Yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirerek büyük bir başarının altına imza atan şirketlerden Moderna ve BionTech'in değeri ne kadar arttı? Paylaşılan veriler ile birlikte iki şirketin değerinin salgın sürecinde ne kadar arttığı belli oldu. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Moderna ve BionTech Değerine Milyarlarca Dolar Ekledi

COVID-19 aşısını geliştiren şirketlerin değerleri her geçen gün artmaya devam ediyor. NTV'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna ve Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in değeri belli oldu.

Our World in Data verilerine göre dünya genelinde Moderna aşısı 72 ülkede kullanılırken Pfizer / BioNTech aşısı ise 125 ülkede kullanılıyor. Companies Market Cap verilerine göre yeni tip koronavirüsün tanımlandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu zamana kadar Moderna ve BioNTech şirketlerinin değerinde yaklaşık 242 milyar dolar artış yaşandı.

BioNTech 2020 yılının mart ayının sonunda 8,42 milyar dolar değerine sahipti. Şirket değerini 8,42 milyar dolardan 86,15 milyar dolara çıkararak dünyanın en değerli 184. şirketi oldu. Moderna ise değerini 11,08 milyar dolardan 175,37 milyar dolara çıkararak dünyanın en değerli 74. şirketi haline geldi.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BionTech, değerini 1,5 yıl içerisinde yaklaşık olarak yüzde 920 arttırdı. ABD merkezli ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna ise değerini bu süre zarfında yaklaşık olarak 1500 arttırmayı başardı.

Analistler, Pfizer / BioNTech'in bu yıl 35 milyar dolar civarında yeni tip koronavirüs aşısı satışı gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Moderna'nın ise 2021 yılı içerisinde 22 milyar dolar civarında COVID-19 aşısı satışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Moderna ve Pfizer / BioNTech şirketleri, yeni tip koronavirüse karşı mRNA tabanlı aşı geliştirmişti.

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