Moment Android Desteğine Son Verdi

Fotoğrafçılar ve film yapımcıları için kamera uygulamaları geliştiren Moment şirketi, Android için Pro Kamera uygulamasını geliştirmeyi durduracağını açıkladı. Ancak Moment lenslerini Android telefonlarda kullanmaya devam edebileceğiz.

Moment, kullanıcılara artık Android için Moment Pro Kamera uygulamasını geliştirmeyeceğini bildirdi. Uygulamanın, Moment’in lenslerini kullanması şart değil. Ancak moment lensleriyle birlikte kullanıldığında uygulama, profesyonel fotoğrafçılar için farklı kontrol seçenekleri sunuyor.

Moment, uygulamayı, pek çok farklı Android türünde uyumlu hale getirmenin git gide zorlaşması üzerine geliştirmeyi durdurduğunu belirtti.

Yeni Özellikler Yerine Uyumluluk için Çok Zaman Harcanıyor

Şirket CEO’su Marc Barros, gönderdiği e-postada, Android uygulamasını geliştirmedeki zorluklarla ilgili açıklamada bulundu. E-mailda, telefon üreticilerinin her birinin, belirli kamera özelliklerine farklı erişimi olan, kendi Android seçeneklerini yaratmak istedikleri, bunun sonucunda, her telefonun, uygulamada telefon modeline göre farklı özelliklere sahip olduğu rastgele bir uyumluluk listesi oluştuğunu belirtti. Android'in her yeni sürümü çıktığında, listenin daha da uzadığı, telefon üreticilerinin, telefonlarıyla yaptığı özel değişikliklerin ihlal edildiği ifade edildi.

Barros, yaptığı açıklamada iOS'un kamera özelliklerine erişimi standartlaştırdığını söyledi. Bu, Moment'in Pro Kamera uygulamasının, iOS sürümünün cihazlarda çalıştığından emin olmasının daha kolay olduğu anlamına geliyor. Ancak Barros, Android'in farklı sürümlerinin, bazen aynı tedarikçinin telefonlarında bile, kamera özelliklerine erişimle ilgili tutarlı olmadığını ve bu durumun Moment'i yeni özellikler yerine, uyumluluk için çok fazla zaman harcamaya ittiğini, bu nedenle uygulama geliştirmeyi durdurma kararı aldıklarını söyledi.